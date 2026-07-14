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Lamine Yamal también responde a Rajoy y lo deja en evidencia: "Si el fútbol sirve para algo es para integrar"
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Lamine Yamal también responde a Rajoy y lo deja en evidencia: "Si el fútbol sirve para algo es para integrar"

La estrella de la selección española reaccionó a los comentarios del expresidente sobre Francia y reivindicó el papel integrador del deporte a pocas horas de las semifinales del Mundial.

Israel Molina Gómez
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Lamine Yamal
España vuelve a unas semifinales mundialistasEuropa Press via Getty Images

Lamine Yamal ha dejado una de las respuestas más comentadas de la previa del España-Francia. El internacional español fue preguntado este lunes por las declaraciones del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy sobre la selección francesa y respondió con un mensaje que muchos han interpretado como una réplica directa a sus palabras.

Rajoy había afirmado recientemente que en la selección francesa había pocos jugadores de Francia, unas declaraciones que provocaron debate en redes sociales y en distintos ámbitos políticos y deportivos.

Preguntado por esa polémica, Yamal optó por rebajar el tono, aunque terminó dejando una reflexión que rápidamente comenzó a circular por internet.

Una respuesta sin mencionar a Rajoy

El delantero del Barça quiso dejar claro desde el principio que su prioridad estaba puesta en el partido que enfrentará a España y Francia por un puesto en la final del Mundial. "Yo creo que mañana vamos a jugar un partido muy importante y no hay espacio para eso", señaló.

Sin embargo, inmediatamente después llegó la frase que más repercusión ha tenido. "Si el fútbol sirve para algo es para integrar en la sociedad", afirmó.

Una respuesta breve, pero contundente, que muchos han leído como una contestación a los comentarios realizados por el expresidente del Gobierno.

Pone a España y Francia como ejemplo

Lejos de quedarse ahí, Yamal fue un paso más allá y destacó precisamente a las dos selecciones que se medirán en las semifinales como ejemplos de esa capacidad integradora del deporte. "Si hay dos equipos que dan ejemplo son Francia y España", aseguró.

El atacante español insistió además en que el fútbol debería permanecer alejado de este tipo de discusiones. "En el fútbol no hay espacio para hablar de eso", concluyó.

Las palabras del joven futbolista llegan en un momento en el que tanto España como Francia representan algunas de las selecciones más diversas del panorama internacional, con jugadores de distintos orígenes y trayectorias compartiendo vestuario bajo una misma bandera.

Yamal, que con apenas unos años se ha convertido en uno de los rostros más reconocibles del fútbol español, evitó entrar en la confrontación directa. Pero su respuesta ha terminado convirtiéndose en una de las imágenes más destacadas de la víspera de un partido que ya venía cargado de expectación.

Porque mientras Rajoy abrió el debate con sus comentarios sobre la selección francesa, Lamine eligió resumir su postura en una sola idea: que el fútbol, por encima de todo, sirve para integrar.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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