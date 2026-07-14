Llaman la atención estas palabras de Juan Echanove sobre lo que pasa cuando "hablas bien del PP" 

Juan Echanove es uno de los actores más importantes de su generación. A sus 65 años, durante décadas ha ido labrando una carrera destacada en cine, televisión y teatro. Este lunes concedió una entrevista a El Mundo, donde dejó titulares muy llamativos.

Preguntado sobre la situación política actual, Echanove asegura que se trata de un momento muy complicado "para el partido que gobierna y para el de la oposición, que es el único de este país que ha sido condenado por corrupción generalizada".

"Así que aquí nadie se puede rasgar las vestiduras", apostilla el madrileño, quien se ha detenido en el gobierno de Pedro Sánchez. "Me han decepcionado algunos miembros del Gobierno. Pero hay cosas que me decepcionan más que el Consejo de Ministros", afirma.

Juan Echanove también se ha referido al precio que tuvo que pagar por "hablar bien del PP". "No pasa nada porque alguien de izquierdas hable bien de alguien del PP y a la inversa. Tú hablaste bien de Almeida como alcalde", le recuerda El Mundo.

"Me niego a fomentar las dos Españas"

"Y lo cierto es que te pasa factura", contesta tajante Echanove, que asegura que a sus 65 años, no le importa la opinión que tengan los demás de él. "Me niego a fomentar la línea divisoria de las dos Españas", apunta.

"Mis principios son los que son y todo el mundo sabe cómo pienso. Para poder tender puentes lo principal que hay que tener en la mano es el respeto", añade Echanove, quien cree firmemente que se está perdiendo "la capacidad de escucha".

Preguntado por cuando en su día abogó por un pacto entre el PP y el PSOE, algo que ahora sería impensable, el actor madrileño señala que "lo más acojonante de todo" es que ambos partidos se ponen de acuerdo, pero "no nos lo cuentan".

"Sólo nos cuentan el desacuerdo. El hooliganismo consiste en fomentar que nosotros somos los buenos y los demás son los malos. Me jode bastante que esa actitud sea la que dé los votos", sentencia Echanove.