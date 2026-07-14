España apaga la estrella de Francia y jugará la final del Mundial: ¿somos favoritos? ¿prefieres a Argentina o a Inglaterra?

Ni Mbappé ni Olise ni Dembelé. En Dallas las estrellas que más brillaron fueron las de la selección española, una vez más una exhibición de la fuerza de lo colectivo sobre lo individual, en un partido exquisito (0-2) en el que Francia, la gran favorita, la selección que imponía por nombre y por goles, se apagó por completo.

Dominó España de principio a fin, con una superioridad táctica evidente construida desde un mediocentro que mueve Rodri como un reloj y en el que todos los futbolistas juegan con el mismo plan. Una vez más la idea de Luis de la Fuente se impuso en todos los frentes, con y sin balón, en un área y en la otra, por las bandas y por el centro, para desesperación francesa.

Lamine forzó el penalti que abrió el marcador

El duelo, el más esperado del Mundial hasta la fecha, respiró aires de finalísima desde la previa. Tras el pitido inicial nadie quería arriesgar un pase en falso y facilitar una contra al rival, una orden que se tomó la selección más que al pie de la letra. La chispa que desató todo la puso Yamal en una jugada que, en principio, parecía inofensiva. Corrió Lamine a por un balón en el área francesa en el que tenía toda la ventaja del mundo Digne, pero el defensa se durmió, no vio venir al español, y le pegó una patada al intentar despejar. Oyarzabal, claro, no falló desde el punto de penalti. Suma y sigue. Igual que esta selección.

Momento del gol de Oyarzabal de penalti FIFA via Getty Images

Francia se encontró de repente remando ante la adversidad, una situación inédita para los de Deschamps en el torneo, reflejo de que todos los focos apuntaban al combinado galo como el gran favorito a todo. No encontró vías en ningún momento para abrir la defensa española, sin opción para correr a la contra, tampoco para desequilibrar cerca del área ni para disparar desde lejos. Luego, además, ahí estaba el muro de Unai Simón, atentísimo en cada jugada y dispuesto a salir a tumba abierta para cortar cualquier potencial ocasión de peligro.

España se marchó al descanso con la sensación de que merecía más. Y el guion no cambió tras salir del vestuario, a pesar de los cambios de Deschamps. No había pasado un cuarto de hora de la segunda mitad cuando llegó el destello de Pedro Porro, un jugador que no acapara grandes focos pero partido a partido ha resultado exquisito. Suyo fue el segundo gol, que nació de su propia convicción en una jugada que él mismo inició y que acabó finalizando, tras una enorme pared con Dani Olmo, con un mano a mano contra Maignan en el que no falló.

Dominio absoluto para anular a Francia

El desconcierto en Francia fue mayúsculo, incapaz el equipo de recomponerse, ordenarse y meter al rival en su propia área como manda la teoría del fútbol. Enfrente estaba, como dice Luis de la Fuente, el mejor equipo del mundo, haciendo fácil lo que es extremadamente difícil. Se anuló un gol a Lamine por medio hombro en fuera de juego, se escucharon durante largos tramos de la segunda parte oles desde la grada y, sobre todo, apenas Francia inquietó la portería de Unai Simón en los últimos minutos del partido, y sin excesivo convencimiento.

Rodri, otro de los jugadores destacados de España en la semifinal del Mundial contra Francia Getty Images

No había nada que hacer ante la mejor España de este Mundial 2026, muy superior a Francia y transmitiendo una sinfonía capaz de derrotar a cualquier rival, tengan muchas o pocas estrellas en el terreno de juego. Ahora toca descansar y esperar rival. La Argentina de Leo Messi o la Inglaterra de Harry Kane, que se juegan este miércoles la otra semifinal, serán la última piedra en el camino antes de conquistar la soñada segunda estrella. Esta España, desde luego, es capaz de todo.

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