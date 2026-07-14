Hasta en Francia alucinan con este momento entre Olise y Rodri: "Una falta gravísima, se escapa de la roja"

Revuelo en la red social X después de una dura entrada de Michael Olise, jugador de la selección francesa, a Rodri durante la primera parte de la semifinal del Mundial 2026 entre España y Francia.

Es el partido más esperado de la semana, uno de los más difíciles que va a afrontar La Roja durante la competición. La expectación, máxima, ha dejado alguna que otra acción polémica durante el primer tiempo del encuentro, marcado por las múltiples faltas entre españoles y franceses, que ya se ha saldado con dos amarillas, una para cada equipo: Adrien Rabiot y Marc Cucurella.

Poco antes de que Mikel Oyarzabal abriera el marcador gracias a un tanto de penalti, provocado por Lamine Yamal tras una clara falta por parte de Lucas Digne, lateral izquierdo.

La falta de Olise que no vio ni amarilla

El delantero Michael Olise, una de las estrellas de la selección francesa, se dirigía a arrebatarle el balón a Rodri en un lance de juego y, tras unos pequeños empujones, el francés trató de quitarle la pelota de los pies al centrocampista español, que se había adelantado, lo que provocó que los tacos de Olise impactaran en el tobillo de Rodri, doblándoselo.

A pesar de la clara falta, el árbitro Iván Barton no le sacó tarjeta amarilla, lo que ha provocado una ola de reacciones en redes sociales. Ni siquiera la cuenta oficial de Teledeporte daba crédito: "Ni amarilla...".

Para la cuenta de Archivo VAR, es una falta de roja directa: "Olise llega muy tarde y clava los tacos en la cara externa del tobillo de Rodri, doblándoselo. La acción pone claramente en peligro la integridad física del jugador español".

El creador de contenido Ubieto reaccionaba: "Cada partido jugando con hándicap, si ganamos este Mundial, es para darnos tres estrellas del tirón".

Hasta el prestigioso medio francés RMC Sport comenta en X que "Olise se está defendiendo muy, muy bien en esta falta sobre Rodri", adjuntando un emoji de sorpresa. "Olise cometió una falta gravísima sobre Rodri con una entrada muy fuerte en la parte posterior del tobillo. Escapa de la roja".