El detalle de la princesa Leonor, la inesperada joya de la infanta Sofía y el 'intercambio' entre hermanas en los Premios Princesa de Girona 2026

Corría el año 2019 cuando Leonor debutó en los Premios Princesa de Girona. El 4 de noviembre de ese año presidió el acto por primera vez y pronunció un discurso en el que el catalán tuvo un gran protagonismo.

En 2020 no hubo entrega por la pandemia, y desde 2021, los actos se han celebrado en julio para que las hijas del rey de Felipe VI puedan compaginar sus estudios y formación con estos compromisos. Y así ha sido desde entonces.

La princesa Leonor mirando a Felipe VI junto a la reina Letizia y la infanta Sofía en los Premios Princesa de Girona 2026 Paolo Blocco/WireImage/Getty Images

Esta edición de 2026 ha comenzado con una reunión del Patronato que ha presidido Felipe VI, a lo que ha seguido un encuentro de la familia real y los patronos junto a los ganadores de esta edición, jóvenes distinguidos por su talento en diversos ámbitos.

Ellos son Hatim Azahri Akhnous, Premio Princesa de Girona Social 2026, que es presidente y fundador de la Associació Joves Units del Poble-sec; Patricia Aymà, Premio Princesa de Girona CreaEmpresa 2026, Cofundadora, presidenta y CTO de Benviro; Y Gemma Blasco, Premio Princesa de Girona Arte 2026, que es directora y guionista de cine.

La familia real con los galardonados en los Premios Princesa de Girona 2026 Carlos Álvarez | Getty Images

También Rafael Luque, Premio Princesa de Girona Investigación 2026, que es Investigador Ramón y Cajal en el Instituto de Astrofísica de Andalucía; Mercedes Bidart, Premio Princesa de Girona Internacional-CreaEmpresa 2026, cofundadora de Quipu; y José Eduardo Méndez, Premio Princesa de Girona Internacional-Investigación 2026.

Ha sido entonces cuando hemos podido ver que las mujeres de la familia real han apostado para esta primera cita por el traje de chaqueta, un 'aperitivo' antes de que llegara el plato fuerte con la gala de entrega de los Premios de la Fundación Princesa de Girona.

La princesa Leonor y Felipe VI se dedican una mirada de complicidad en los Premios Princesa de Girona 2026 GTRES

El momento llegó pasadas las 18:45 horas de este miércoles 14 de julio en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Se pudo ver entonces que, como suele ser habitual, la reina Letizia estaba radiante. Para la ocasión se enfundó un top negro de pedrería de Carolina Herrera. El pantalón, muy holgado, era también negro. Como complementos, se colocó unos pendientes florales de diamantes.

En cuanto a la princesa Leonor, la verdadera protagonista del acto -con permiso de los premiados-, mantuvo su gusto por los trajes de chaqueta, apostando por un atuendo de Bleiss de color blanco. Si bien no es la primera vez que vemos a la heredera con este tono, sin ir más lejos así fue en su jura de la Constitución, tampoco es que sea su favorito.

La princesa Leonor con un traje de chaqueta blanco y coleta alta en los Premios Princesa de Girona 2026 GTRES

Sí es más común ver a la infanta Sofía de blanco, de hecho en sus dos últimas apariciones ha ido de blanco, por lo que parece haber un intercambio entre las hermanas. Porque la infanta Sofía ha cedido el blanco a Leonor y se ha quedado con un rosa frambuesa. Se trata de un traje en dos piezas de la firma Momoní.

Y ahora, más detalles. No es la primera vez que la princesa de Asturias y de Girona se hace una coleta para un acto, de hecho en estos mismos galardones se peinó de esta manera. Sin embargo, esta vez llevaba la coleta más alta, algo que sin duda fue un acierto estilístico. Por otro lado, como señala Vanitatis, llevó con ella un bolso plateado muy original de Elsa Peretti que le perteneció y que le han prestado para la ocasión.

La infanta Sofía con un brazalete y dos anillos en los Premios Princesa de Girona 2026 Paolo Blocco/WireImage/Getty Images

En cuanto a la infanta Sofía, a este cambio estilístico le ha unido que, al igual que en los Premios Princesa de Asturias 2025, se ha animado a enjoyarse un poco. En concreto, se ha colocado un brazalete sencillo, pero muy llamativo teniendo en cuenta el poco gusto que la hija menor de los reyes tiene por los abalorios. Además, ha lucido un par de anillos.

Cantando con Luz Casal

Aparte de esto, en la ceremonia asistimos al cambio en la dinámica, con la princesa Leonor teniendo más protagonismo con su discurso en lugar de Felipe VI, que ha hablado al principio, así como a la actuación de Luz Casal, que acompañada de Soleá Morente y de un coro juvenil ha entonado Un nuevo día brillará.

La marquesa de Luz y Paz ha pedido al público que cantara, por lo que hemos podido ver a los reyes y sus hijas cantando tímidamente uno de los clásicos de Luz Casal. Para Felipe y Letizia ha sido fácil porque son muy fans. Para sus hijas, no tanto.