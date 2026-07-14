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Pedro Sánchez reacciona al histórico triunfo de la selección y tiene claro qué palabra define la hazaña
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Pedro Sánchez reacciona al histórico triunfo de la selección y tiene claro qué palabra define la hazaña

El presidente del Gobierno no tardó en pronunciarse tras la victoria de España ante Francia en las semifinales del Mundial 2026 y resumió el momento con una única palabra escrita en mayúsculas.

Israel Molina Gómez
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El presidente español, Pedro Sánchez, asiste a una reunión del Consejo del Atlántico Norte durante la cumbre de la OTAN en Ankara (Turquía), el 8 de julio de 2026.
El presidente español, Pedro Sánchez, asiste a una reunión del Consejo del Atlántico Norte durante la cumbre de la OTAN en Ankara (Turquía), el 8 de julio de 2026.Yves Herman / Reuters

España ya está en la final del Mundial 2026. La selección dirigida por Luis de la Fuente derrotó este lunes a Francia por 2-0 en una semifinal histórica y desató la euforia entre millones de aficionados dentro y fuera del país.

Entre los primeros en reaccionar estuvo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que recurrió a las redes sociales para celebrar el pase de la Roja a la gran final.

Y lo hizo dejando muy claro cuál era, a su juicio, la palabra que mejor definía lo ocurrido sobre el césped.

"E S P E C T A C U L A R"

Pocos minutos después del pitido final, Sánchez publicó un mensaje en su cuenta de X en el que resumió la actuación de la selección con una sola palabra escrita en mayúsculas y separada letra a letra.

"E S P E C T A C U L A R ¡A LA FINAL!", escribió el presidente.

A continuación, añadió un mensaje dirigido al equipo nacional: "Una vez más, la Selección Española de Fútbol nos hace soñar".

La publicación terminó con otro mensaje breve, pero cargado de entusiasmo: "¡Vamos, España!".

España vuelve a soñar con el título

La reacción de Sánchez llegó después de una de las actuaciones más sólidas del combinado español en el torneo. Los de Luis de la Fuente superaron a Francia gracias a una gran actuación colectiva y a los goles de Mikel Oyarzábal, que abrió el marcador desde el punto de penalti en la primera mitad, y Pedro Porro, que sentenció el encuentro tras el descanso.

El triunfo tiene además un valor especial por la entidad del rival. Francia llegaba al encuentro como una de las grandes favoritas al título y con una delantera repleta de estrellas, pero España consiguió neutralizar a los de Didier Deschamps y sellar el billete para la final.

Ahora la selección española espera rival para el partido decisivo. Saldrá de la segunda semifinal, que enfrentará este miércoles en Miami a Inglaterra y Argentina.

Mientras tanto, la euforia ya se ha extendido por todo el país. Y Pedro Sánchez la resumió en una palabra que muchos aficionados españoles comparten esta noche: "Espectacular".

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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