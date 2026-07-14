Pedro Sánchez reacciona al histórico triunfo de la selección y tiene claro qué palabra define la hazaña

El presidente español, Pedro Sánchez, asiste a una reunión del Consejo del Atlántico Norte durante la cumbre de la OTAN en Ankara (Turquía), el 8 de julio de 2026.

España ya está en la final del Mundial 2026. La selección dirigida por Luis de la Fuente derrotó este lunes a Francia por 2-0 en una semifinal histórica y desató la euforia entre millones de aficionados dentro y fuera del país.

Entre los primeros en reaccionar estuvo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que recurrió a las redes sociales para celebrar el pase de la Roja a la gran final.

Y lo hizo dejando muy claro cuál era, a su juicio, la palabra que mejor definía lo ocurrido sobre el césped.

"E S P E C T A C U L A R"

Pocos minutos después del pitido final, Sánchez publicó un mensaje en su cuenta de X en el que resumió la actuación de la selección con una sola palabra escrita en mayúsculas y separada letra a letra.

"E S P E C T A C U L A R ¡A LA FINAL!", escribió el presidente.

A continuación, añadió un mensaje dirigido al equipo nacional: "Una vez más, la Selección Española de Fútbol nos hace soñar".

La publicación terminó con otro mensaje breve, pero cargado de entusiasmo: "¡Vamos, España!".

España vuelve a soñar con el título

La reacción de Sánchez llegó después de una de las actuaciones más sólidas del combinado español en el torneo. Los de Luis de la Fuente superaron a Francia gracias a una gran actuación colectiva y a los goles de Mikel Oyarzábal, que abrió el marcador desde el punto de penalti en la primera mitad, y Pedro Porro, que sentenció el encuentro tras el descanso.

El triunfo tiene además un valor especial por la entidad del rival. Francia llegaba al encuentro como una de las grandes favoritas al título y con una delantera repleta de estrellas, pero España consiguió neutralizar a los de Didier Deschamps y sellar el billete para la final.

Ahora la selección española espera rival para el partido decisivo. Saldrá de la segunda semifinal, que enfrentará este miércoles en Miami a Inglaterra y Argentina.

Mientras tanto, la euforia ya se ha extendido por todo el país. Y Pedro Sánchez la resumió en una palabra que muchos aficionados españoles comparten esta noche: "Espectacular".