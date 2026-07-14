La guerra vuelve a descontrolarse: Trump bombardea Irán por tercera noche y Teherán responde con un ataque mortal a petroleros en Ormuz

Imagen de uno de los bombardeos de EEUU e Israel sobre la capital iraní, Teherán.

La crisis entre Estados Unidos e Irán ha entrado en una nueva fase de máxima tensión. Mientras las fuerzas estadounidenses lanzaban una tercera noche consecutiva de bombardeos contra territorio iraní por orden directa de Donald Trump, un ataque atribuido a Teherán contra dos petroleros en el estrecho de Ormuz dejó al menos un muerto y ocho heridos.

La sucesión de acontecimientos dibuja un escenario cada vez más explosivo en Oriente Medio, apenas unas semanas después de que ambos países firmaran un memorando de entendimiento destinado precisamente a poner fin al conflicto y abrir una nueva etapa de negociaciones.

Trump ordena una nueva oleada de bombardeos

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) confirmó este lunes el inicio de una nueva ronda de ataques contra Irán.

Según explicó el mando militar estadounidense, el objetivo de las operaciones es imponer "un alto coste" a Teherán y reducir su capacidad para atacar tanto a la navegación comercial como a objetivos civiles en la región.

Los bombardeos comenzaron apenas minutos después de que Trump lanzara una nueva amenaza pública. "Vamos a golpearlos muy duro esta noche y vamos a golpearlos muy duro mañana", afirmó durante una entrevista con el comentarista conservador Hugh Hewitt.

El presidente estadounidense también dejó entrever que Washington contempla atacar nuevos objetivos estratégicos dentro de Irán, incluida una zona donde, según sostuvo, podría encontrarse una cuarta instalación nuclear iraní.

"Teníamos un acuerdo"

La escalada resulta aún más llamativa por las declaraciones realizadas por el propio Trump horas antes.

Ante los periodistas en el Despacho Oval, el mandatario aseguró que Estados Unidos e Irán habían alcanzado un entendimiento apenas dos días atrás, aunque acusó posteriormente a Teherán de intentar prolongar indefinidamente las negociaciones. "Creo que tuvimos un acuerdo con ellos hace dos días, pero ellos querían seguir negociando", afirmó.

Trump no ofreció detalles sobre el contenido de ese supuesto pacto ni explicó por qué terminó frustrándose.

Pese a ello, insistió en que la presión militar y económica continuará hasta que Irán acepte las condiciones exigidas por Washington.

Un muerto en el estrecho de Ormuz

Mientras Estados Unidos intensificaba los bombardeos, la tensión se trasladó también al mar.

El Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos informó durante la madrugada de este martes de un ataque contra dos petroleros que navegaban por la ruta sur del estrecho de Ormuz.

Según Abu Dabi, los buques Mombasa y Al Bahiyah fueron alcanzados por misiles de crucero lanzados desde territorio iraní.

El ataque causó la muerte de un tripulante indio y heridas a otras ocho personas, entre ellas seis ciudadanos indios y dos ucranianos. Cuatro de los heridos se encuentran en estado grave.

Además de las víctimas, ambos petroleros sufrieron daños materiales e incendios a bordo que posteriormente pudieron ser controlados.

El pulso por una de las rutas energéticas más importantes del mundo

El estrecho de Ormuz se ha convertido nuevamente en el epicentro de la crisis.

Trump anunció recientemente el restablecimiento del bloqueo naval contra Irán y aseguró que Estados Unidos asumirá el papel de "guardián" de este corredor marítimo, por el que transita una parte fundamental del petróleo y gas que consume el planeta.

El presidente estadounidense llegó incluso a plantear que los países que utilicen la ruta deberán compensar económicamente a Washington por garantizar su seguridad.

La respuesta iraní no tardó en llegar.

Las autoridades militares de la República Islámica advirtieron que no permitirán "bajo ninguna circunstancia" una intervención estadounidense en la gestión del estrecho. Además, la Guardia Revolucionaria reiteró que la vía marítima permanecerá cerrada "hasta nuevo aviso".

Cada vez más lejos de la paz

La nueva escalada supone un golpe prácticamente definitivo al memorando firmado el pasado 17 de junio entre Washington y Teherán.

Aquel acuerdo contemplaba el fin de las hostilidades, la reapertura del estrecho de Ormuz y el inicio de negociaciones sobre el programa nuclear iraní.

Menos de un mes después, los ataques cruzados, las amenazas de nuevos bombardeos y la violencia en una de las principales arterias energéticas del mundo han vuelto a colocar a Oriente Medio al borde de una crisis de consecuencias imprevisibles.