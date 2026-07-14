Acaba de sonar el himno de España, Juan Carlos Rivero suelta esto y los tuits se cuentan por decenas: "Estamos todos desquiciados así me gusta"

España y Francia se juegan este marte el pase a la final del Mundial 16 años después de Sudáfrica, donde el combinado nacional se llevó su primera y única estrella hasta el momento.

Como Francia juega de local, lo primero que han escuchado los espectadores del estadio de Dallas ha sido La Marsellesa y después el himno de España, que como todo el mundo sabe no tiene letra.

Justo cuando ha terminado el himno, el presentador de RTVE Juan Carlos Rivero ha dejado una frase que rápidamente se ha convertido en tendencia en X, donde ha provocado decenas de reacciones.

El periodista de TVE ha citado a Leiva y su canción Como si fueras a morir mañana, algo que ha dejado a muchos de piedra y sorprendidos para bien. Estos son algunos de los múltiples tuits que se han podido leer en la red social de Elon Musk.

Concretamente la canción dice: "¡Hazlo! Como si ya no te jugaras nada. Como si fueras a morir mañana. Aunque lo veas demasiado lejos". Y que ha terminado con un "gracias, Leiva".

Las reacciones, lo mejor

En X hay decenas de reacciones a este jocoso comentario del periodista, que siempre da que hablar con sus retransmisiones y sus errores.

"Ni de coña el partido va a mejorar a Rivero citando una canción de Leiva", "Juan Carlos Rivero citando a Leiva como arenga final es todo lo que faltaba antes del partido", "Juan Carlos Rivero se ha puesto a cantar en directo una canción de Leiva a 3 min de que España juegue la semifinal de un mundial" y "Hazlo como si ya no te jugaras nada, como si fueras a morir mañana. Don Juan Carlos Rivero Parera recitando a Leiva. Esto está ganado. Viva Españita joder!!" son algunos de los muchísimos mensajes que hay sobre el tema.