Jordi Évole enseña desde dentro lo que ha ocurrido en el estadio cuando han anunciado a Lamine Yamal: "Así recibe el estadio de Dallas a lo mejor que nos ha pasado en años"

Jordi Évole se ha desplazado hasta Dallas, en Estados Unidos, para ver el partido de semifinales del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de España contra Francia y así lo está documentando en sus redes sociales.

El presentador de laSexta ha compartido en sus stories los momentos previos a ir al estadio y ha enseñado, por ejemplo, que en su habitación había tres camisetas del Barcelona y de la Selección Española.

Una retro de España de la nueva colección diseñada para este mundial, la camiseta del Barcelona de Lamine Yamal con el 10 y la de la Selección Española con el 20 de Pedri que, por cierto, es suplente este martes.

En X, el presentador de Lo de Évole ha compartido un vídeo donde se puede ver qué ha ocurrido cuando en el campo han puesto las alineaciones y ha salido Lamine Yamal: "Así recibe el estadio de Dallas a lo mejor que nos ha pasado en años. Vamooooooooooooooooooos!!!".

El jugador blaugrana ha tenido, de momento, un mundial discreto en cuanto goles y asistencias pero muy positivo en cuanto a juego colectivo. Fue el encargado de abrir la lata contra Arabia Saudí en un partido que acabó 4-0.

¿Y qué está pasando en el campo? En los primeros 45 minutos, el combinado de Luis de la Fuente se ha impuesto en juego a la Francia de Didier Deschamps, que no ha encontrado la forma de tirar a portería.

En los primeros minutos del partido, Lamine Yamal ha provocado un penalti de listo. El jugador del Barcelona se ha adelantado a Lucas Digne, que ha pegado una patada al aire sin darse cuenta de que el español venía por detrás.

Como es costumbre, Mikel Oyarzábal ha lanzado desde los 11 metros un penalti perfecto y ha adelantado a España.