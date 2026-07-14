Gabriel Rufián no se guarda nada tras la condena del hermano de Pedro Sánchez: "Adecentar al poder judicial debería ser prioritario"

La Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado este martes al hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez-Castejón, a nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público por ser autor por cooperación necesaria de un delito de prevaricación administrativa.

Una resolución judicial a la que no ha tardado en reaccionar el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián. Como es habitual, el político catalán se ha pronunciado en X, donde ha explicado "lo único bueno" que tiene "lo de David Sánchez y Begoña Gómez".

"Ahora el PSOE (y por extensión mucha gente) ya sabe el pan que se da cuando un juez te persigue por tus ideas, por ser quien eres o simplemente por la cara", ha apuntado Rufián en alusión al presunto lawfare de la Justicia.

Para el portavoz de ERC "adecentar al poder judicial debería ser prioritario". Con estas palabras ha vuelto a advertir de lo que para él y otros muchos políticos progresistas es una persecución política al Gobierno perpetrada desde los órganos judiciales.

La condena a David Sánchez

La Justicia considera probado que la Diputación de Badajoz puso en marcha en 2016 la creación de un puesto de trabajo vinculado a la coordinación de actividades musicales de los conservatorios provinciales "con el objetivo de que fuera ocupado" por David Sánchez, hermano del hoy presidente del Gobierno.

Junto al hermano de Sánchez, también ha sido condenado el exlíder del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, a nueve años también de inhabilitación por dos delitos de prevaricación administrativa.

Cabe recordar que David Sánchez fue elegido entre varios aspirantes y comenzó a desempeñar funciones relacionadas con la programación y coordinación cultural del Área de Cultura supeditada por la directora Elisa Moriano y los presupuestos de Villanueva de la Serena, dirigidos por Miguel Ángel Gallardo.

En aquel momento el nombramiento apenas trascendió fuera del ámbito extremeño, pero con el paso de los años comenzaron a aflorar testimonios y documentos que alimentaron las dudas sobre la limpieza del proceso.