Cuenta la emotiva rutina que tenía su madre con sus ocho hijos y conmueve las redes sociales
Redacción HuffPost
Una madre con sus hijos.Getty Images

El usuario @purivicente compartió en un mensaje publicado en 'X' (antes conocido como Twitter) cómo su madre, cada noche antes de irse a dormir, tenía la costumbre de llamar por teléfono a cada uno de sus ocho hijos. 

No era una conversación larga ni complicada. Solo quería decirles: "Buenas noches, que voy a acostarme ya". Sin embargo, el gesto ha emocionado a la gran mayoría de usuarios, que no han tardado en lanzar alguna que otra reflexión personal, invitando a aprovechar cada momento.  

"Mi madre, cada noche antes de acostarse, nos llamaba por teléfono uno por uno. A los ocho hijos. Cuando descolgabas, su frase era: 'sólo para desearte buenas noches que voy a acostarme ya'. Cómo echo de menos esas llamadas. Cuantísimo la extraño", ha afirmado en la red social. 

El mensaje ha resonado especialmente entre quienes han perdido a sus padres o madres, generando una ola de nostalgia colectiva. De hecho, muchos usuarios han respondido con sus propias experiencias. 

"Mi madre, cuando yo llegaba a casa y le decía: 'mamá ya estoy aquí' , ...me decía ....'bienvenida seas, ven que te dé un beso'... Ahora, cuando voy a su casa y entro al salón, creo que la voy a ver esperándome para volver a decírmelo", responde uno. 

EL HUFFPOST PARA INSTITUTO PULEVA DE NUTRICIÓN

"Perdí a mi madre justo hace dos meses. Echo en falta cada uno de los pequeños detalles que tenía con todos nosotros y que yo, desafortunadamente, no valoraba como debía hacerlo. Nunca me lo perdonaré", señala finalmente otro en los comentarios. 

