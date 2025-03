Cuenta lo que hizo uno de los vecinos en una reunión comunitaria y los comentarios le apoyan en masa

La creadora de contenido conocida como @Ytusinfiltro ha hablado acerca de lo que ha pasado en una reunión de vecinos, reflexionando sobre este tipo de eventos, especialmente por lo que ha hecho uno de los propietarios que normalmente no suele acudir.

Lo primero que ha contado es que la reunión era para tratar temas importantes como varias derramas, y más de la mitad de propietarios han decidido no acudir, delegando el voto a otra persona. "¿Tú crees que a mí me hace gracia estar dos horas de mi tiempo, después de trabajar, hablando de mierdas, de presupuestos, de vigas o de andamios? Pues no", ha opinado.

"Luego el señor, que no viene a ninguna reunión, lo veo por primera vez y se pone quisquilloso con todo, aparte de que no escucha y hay que repetirle todo 80 veces", ha añadido. Tal y como ha contado como mera curiosidad, las derramas no se pagan de forma proporcional, se registra el % que tiene que pagar cada piso del edificio.

Este mismo señor, al tener un local en el edificio, paga algo más que el resto y se ha quejado por ello. "Es el típico cuñado de manual que no tiene ni puta idea de nada, pero se cree que lo sabe todo, dice que si él pagara la mitad al resto solo nos supondría un 1% o algo así", ha expresado.

"¿Me estás diciendo que a ti, porque te ha salido de la punta del cimbrel, te tengo que ayudar a que pagues menos por caridad cristiana cuando no vienes a ninguna reunión, no te interesa nada y pones pegas a todo?", ha rematado la joven propietaria.

En resumen, según ha contado, un vecino que tiene una propiedad más grande y cara y un local tiene que pagar más, y ha pedido rebajarle la derrama a la mitad. Las reacciones a la anécdota han sido muy claras, muchas declarando su apoyo: "Imagínate repartir coeficientes para poner un ascensor, eso fue la guerra".