Da a probar por primera vez sushi a su padre y su reacción conquista las redes

El usuario de Tik Tok @DavidRionda lleva más de 142.000 reproducciones con el vídeo en el que muestra la reacción que tiene su padre cuando le llama a cenar y este se encuentra sobre la mesa una bandeja de sushi.

"¿Para quién es eso? No como yo eso. Esto no me lo como, qué va hombre", reacciona el hombre, que añade al ver los palillos que si eso es para tocar tambores. "Yo esto no lo pruebo, estas cosas no las como", afirma.

Tras protestar bastante, acaba probándolo y reconociéndole que no le gusta. Su hijo le recomienda que lo moje en la salsa. "No me gusta, esto es salmón crudo", valora el padre. "Que no, su madre, no lo pruebo, respeto a todo el mundo que le guste esto, pero no me gusta", sentencia.

Después, le pide que pruebe la salsa washabi. Tras probarla un poco empieza a protestar

prueba washabi, se ha quejado de que picaba mucho. "¿Si tuvieses mucha hambre no lo comerías?", le acaba preguntando su hijo, a lo que responde que mucha hambre tendría que tener.