Denuncia lo que le ha pasado al ir en avión y sirve para montar un debate

Una de las quejas más repetidas de los viajes en medios de transporte como trenes, aviones o incluso autobuses son la invasión de los pasajeros que se tienen a los lados y que ocupan parte del espacio de otros asientos por comodidad, molestando a esas personas y siendo egoístas.

El usuario de X, la red social anteriormente conocida como Twitter, Carlos (@suker778) ha denunciado lo que le ha pasado al viajar en avión y ha representado a muchos que han vivido situaciones similares durante otros trayectos.

"La mala educación de la gente es acojonante…", ha escrito el tuitero, añadiendo una foto de lo que ha vivido. En la instantánea se puede ver como la persona había invadido ambos asientos de sus laterales con las piernas por comodidad molestando al tuitero y viendo como el tenía que tener las piernas mucho más recogidas.

Su publicación se ha hecho viral con más de 250.000 reproducciones en las primeras horas que lleva en la red social y ha superado el millar de me gusta. "Oye, por favor, ¿puedes ceñirte a ocupar tu puñetero sitio? Gracias", le ha dicho un usuario que podría decirle.

También se ha montado un debate porque a veces las personas altas no caben en ese espacio que tiene entre asientos y por eso se ven obligados a estar así: "Están los que ven el problema en el espatarrado en sí y los que ven el problema en el origen del despatarre (falta de espacio para sus piernas). Todo quejas. Sigan".

"En mi caso solo tengo dos opciones: o abro las piernas, o le clavo las rodillas a la persona de delante. No puedo cortar mi fémur. Quizás un poco más de espacio entre asientos nos iría bien a los altos", le ha comentado otra persona.

Al final ha sido un tuit que ha generado un debate entre las personas que por comodidad invaden espacios que no son suyos y los que lo hacen por obligación al no entrar en su espacio.