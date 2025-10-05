Denuncian las amenazas que han recibido tras contar que los vecinos les exigieron quitar esta bandera del balcón

Una historia de una bandera del Athletic Club colgada en una ventana de un balcón de Madrid ha sido protagonista y centro de multitud de comentarios durante las últimas horas en X, la red social de Elon Musk anteriormente conocida como Twitter.

Primero fue el usuario @_alde333 el que compartió su caso y su historia con sus seguidores: "Si os digo que un vecino ha amenazado con denunciarnos por tener esta bandera en el balcón como os quedáis. La capital de este país es asquerosa sacadme de aquí". Era una con el escudo del Athletic Club sobre franjas rojiblancas.

De forma paralela ha sido su hermana, que se llama en X @aitaruiz, la que ha comentado el caso también: "Nos han amenazado los vecinos de en frente con denunciarnos a la poli por tener colgada la bandera del Athletic (Sí, no es coña, dicen que es modificar la fachada)".

Además, ha ido un paso más y ha escrito lo que ha hecho su hermano como respuestas a las provocaciones: "Mi hermano ha decidido cambiarla y ha puesto otra pero con la ikurriña por tocar los cojones". "He puesto la ikurriña cuando la he quitado", ha escrito el protagonista de la historia.

Sus tuits se han llenado de comentarios y de insultos y hasta ha recibido amenazas como que le "arrancaba la puta cabeza de etarra". El joven, ante ese mensaje, no ha podido más que resignarse: "He puesto una bandera de mi equipo en la ventana porque lees esto y parece que acabo de matar a un bloque entero de vecinos".

Además, ha informado que la bandera llevaba colgada dos años y ha sido ahora, justo cuando se ha formado una polémica por unas declaraciones de Isabel Díaz Ayuso traduciendo mal una frase del lendakari Imanol Pradales, cuando le han dicho que la quite.

"Aquí escuchan 'entzun, Euskadi euskaldun' y te amenazan hasta con la bandera. Qué locura entre los mensajes de gente amenazando", ha terminado el joven, asegurando que "inhumano" que les haya pasado todo esto por tener una bandera de su equipo de fútbol.