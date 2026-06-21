En el extranjero analizan lo que pasa en España con Yamal: "Su regreso demuestra..."

El regreso de Lamine Yamal al 'once' titular de España, pese a las dudas sobre su estado físico tras la lesión, ha sido la gran noticia mundial antes del segundo choque de La Roja en el Mundial, frente a Arabia Saudí.

La titularidad del jugador del Barcelona ha provocado comentarios en todo el mundo y análisis en medios de comunicación del extranjero, como la revista Sports Illustrated, que ha resumido de forma demoledora lo que le pasa a la selección: "El regreso de Yamal demuestra la dependencia de España de su superestrella".

"Las limitaciones creativas de España ante rivales defensivos quedaron al descubierto en el empate contra Cabo Verde, y De la Fuente aparentemente ha decidido que el riesgo de no alinear a un jugador que pueda cambiar el rumbo del partido como Yamal es simplemente demasiado grande", explica la revista.

"No esperen verlo los 90 minutos"

La publicación subraya que "si España no logra vencer a Arabia Saudí, necesitará un buen resultado contra Uruguay en su último partido del Grupo H el sábado 27 de junio": "Aunque Yamal debuta como titular en un Mundial, no esperen ver al subcampeón del Balón de Oro 2025 completar los 90 minutos".

"Con Yamal aún recuperándose de la lesión en los isquiotibiales que truncó el final de su temporada con su club, Luis De la Fuente ha apostado por el estado físico de su joven estrella mientras España busca su primera victoria en el torneo", destaca.

Frente Cabo Verde se le "echó de menos"

En el artículo se pone el foco en que en el primer partido, frente a Cabo Verde, "la velocidad y la garra de Yamal se echaron mucho de menos desde el principio, ya que una España apática sufrió ante un rival defensivo férreo".

"La entrada de Yamal desde el banquillo a mediados de la segunda parte provocó la mayor ovación de la afición española de todo el encuentro, pero el joven extremo no pudo marcar el gol de la victoria", se explica.