Dos palabras y una foto necesita Óscar Puente para ponerlo todo patas arriba tras la condena al Fiscal General del Estado
El ministro de Transportes va a 300 por hora. 

El ministro de Transportes, Óscar Puente, comparece a petición propia en el CongresoEFE

El ministro Óscar Puente, y sin que sirva de precedentes, ha optado por el silencio tuitero tras conocerse la condena al Fiscal General del Estado, Álvaro Ortiz. "Así estoy", ha escrito junto a una imagen en movimiento de Juanma López Iturriaga haciendo el gesto de que guarda silencio. 

La Sala II del Tribunal Supremo (TS) ha condenado a García Ortíz a dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros por un delito revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien también tendrá que ser indemnizado por el FGE con 10.000 euros por daños morales.

