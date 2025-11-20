Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Antonio Maestre no puede ser más contundente con la condena del Fiscal General del Estado
"El Tribunal Supremo ha hecho lo que tenía pensado hacer..."

Álvaro García Ortíz, Fiscal General del Estado durante su juicio
El Fiscal General del Estado (FGE), Álvaro García Ortiz, ha sido condenado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, a quien además deberá indemnizar por daños morales con 10.000 euros. 

La condena, que justamente se ha hecho pública este jueves 20 de noviembre (día en el que murió el dictador Francisco Franco), ha desatado una oleada de reacciones, tanto a escala política como a nivel mediático y judicial, no solo porque periodistas implicados afirmaron que su fuente no era él, sino porque además se ha convertido en el primer Fiscal General del Estado condenado por este hecho. 

"El Tribunal Supremo ha hecho lo que tenía pensado hacer. Una multita e inhabilitación para cargarse al FGE y salvar a Ayuso. 5 conservadores le condenan y 2 que eran progresistas le absuelven", ha afirmado el periodista y escritor. "Pues eso. Política al más alto nivel. Lo que advertíamos. Cargarse la credibilidad de la justicia", ha agregado finalmente. La publicación lleva ya más de 500'retuits' y 1.000 'me gusta'.

"Hoy más que nunca la justicia está por los suelos y nadie cree ya en ella. Después de decir por activa o por pasiva todos los periodistas que García Ortiz no fue quien filtró y que ellos tenían la noticia antes que Ortiz, ha dado igual, ellos ya tenían pensado condenarlo", ha criticado un usuario en respuesta a Maestre. "Franco murió el franquismo no", ha comentado otro finalmente. 

