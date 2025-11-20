Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Gabriel Rufián firma el tuit más difundido del día tras la condena al Fiscal General del Estado
Política

Gabriel Rufián firma el tuit más difundido del día tras la condena al Fiscal General del Estado 

"El mensaje es claro: Ayuso no se toca".

Álvaro Palazón
Gabriel Rufián acerca de la comparecencia de la Leire Díez y la aparición de Aldama.Europa Press via Getty Images

Gabriel Rufián ha sido uno de los primeros políticos en reacciones a la condena del Tribunal Supremo contra el Fiscal General del Estado. La Sala II del Tribunal Supremo (TS) ha condenado a Álvaro García Ortíz a dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros por un delito revelación de secretos contra Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, quien también tendrá que ser indemnizado por el FGE con 10.000 euros por daños morales.

"Igual os pensabais que metiendo en la cárcel a 9 personas durante 4 años por la cara se acababa el asunto. Es una guerra contra unas ideas y contra unos partidos. Estaría bien tener claro", ha afirmado el dirigente de ERC nada más salir la sentencia. 

Y ha dicho en otro tuit: "Hermano de Ayuso. 280.000€ en comisiones. ¿Quién pilla? Pablo Casado. Novio de Ayuso. 350.000€ en comisiones. ¿Quién pilla? El Fiscal General del Estado. El mensaje es claro: Ayuso no se toca". 

Sin unanimidad

La sentencia del alto tribunal no se ha producido por unanimidad, ya que ha contado con el apoyo de cinco de los siete magistrados que formaron el tribunal que contaba con mayoría conservadora. Las magistradas progresistas Ana Ferrer y Susana han sido las únicas disidentes a dicha resolución.

El juicio contra Álvaro García Ortiz por un supuesto delito de revelación de secretos se celebró entre el 3 y el 13 de noviembre, días en los que testificaron todos los implicados en el caso; entre ellos, periodistas, el propio FGE, Alberto González Amador —novio de Ayuso— y Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, entre otros.

EL HUFFPOST PARA PEOPLE'S DAILY ONLINE

El fallo es el siguiente: "Debemos condenar y condenamos a D. Álvaro García Ortiz, Fiscal General del Estado, como autor de un delito de revelación de datos reservados, art. 417.1 del Código Penal a la pena de multa de 12 meses con una cuota diaria de 20 euros e inhabilitación especial para el cargo de Fiscal General del Estado por tiempo de 2 años, y al pago de las costas procesales correspondientes incluyendo las de la acusación particular. Como responsabilidad civil se declara que el condenado deberá indemnizar a D. Alberto González Amador a 10.000 euros por daños morales.

Álvaro Palazón
