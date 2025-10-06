Duki cuenta en El Hormiguero cómo conoció a Emilia y las carcajadas con el desenlace casi echan el plató abajo

El turno de ir a divertirse a El Hormiguero ha sido hoy para Duki, el cantante argentino de éxito mundial ha ido al programa a presentar el documental sobre su vida que acaba de estrenarse en Netflix.

Y, como no podía ser de otra manera al presentar este proyecto, la entrevista de Pablo Motos esta vez ha sido de lo más personal, preguntándole al artista desde el motivo por el que lleva tatuajes en la cara como sus inicios con la también conocida cantante argentina Emilia.

"¿Cómo fue esa primera cita?", le ha preguntado el presentador, a lo que el cantante ha respondido sin tapujos, entre risas, con naturalidad y con todo tipo de detalles.

"Ni siquiera fue que fue una primera cita. Nosotros éramos del mismo grupo de amigos y justo era la pandemia, entonces estábamos todos literalmente sin mucho que hacer. Entonces nos juntábamos todos los días para pasar el rato", ha explicado el artista.

"Nos juntábamos amigos en casa, estábamos ranchando, compartiendo... Y justo esa noche, todos se fueron a dormir y yo me quedé con ella en el sillón. Estábamos viendo videos en YouTube, no sé... Y bueno, como a las 6 de la mañana le dije: bueno, me voy a ir", ha relatado Duki.

"Y nada, a mí ella me gustaba, pero yo tampoco quería hacer nada porque éramos del mismo grupo de amigos e iba a ser incómodo. Entonces no quería ponerla en esa situación a menos que ella me dé alguna señal. No quería pasar esa línea para que no sea incómodo para el grupo de amigos", ha comentado el cantante.

"Y yo me voy como a las 6 de la mañana, me subo al uber... Y a las 10 cuadras me manda un mensaje y me dice: 'Me moría de ganas por darte un beso'. ¡Y yo me quería morir! Y dije: ¡No! Vuelvo. Y le mando un mensaje y le digo: 'Vuelvo ya'", ha recordado Duki, desatando carcajadas las del público y de todos los espectadores.