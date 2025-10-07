El aclamado mensaje de Iñaki Williams: tres palabras, dos emoticonos y una significativa foto

El futbolista y capitán del Athletic Club, Iñaki Williams, ha compartido en su perfil de X (Twitter) una imagen de uno de los fondos de grada del estadio de San Mamés durante el partido liguero de este pasado fin de semana contra el Mallorca en el que se ve que está repleto de banderas palestinas.

"Volvimos a ganar", ha afirmado el delantero, junto a un emoticono de un puño negro y otro de un corazón blanco. Williams, que fue el autor del primer gol del partido, ha provocado una gran repercusión con su mensaje.

En el partido de esta pasada jornada, el Athletic, además de lograr la necesitada victoria contra el club bermellón y romper la racha de derrotas con la que llegaba, también mostró su apoyo al pueblo palestino contando con la presencia de un grupo de refugiados palestinos, que saltaron al campo antes del pitido inicial.

Concretamente, el club decidió rendir un homenaje en el que estaban la exfutbolista Honey Thaljieh, embajadora del Athletic y capitana y cofundadora de la selección de Palestina; junto a un grupo de once refugiados palestinos en Euskadi y de representantes de Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo.

Al cariño que recibieron por parte de los aficionados rojiblancos, que enseñaron las banderas palestinas que llevaban, también se proyectó un mensaje de apoyo a la población que está siendo masacrada por el gobierno israelí y pidiendo el fin de los continuos bombardeos.

"El Athletic, con Palestina. #StopGenocidio. HoneyThaljieh, embajadora del Athletic125, un grupo de personas refugiadas palestinas en Euskal Herria y representantes de UNRWA recibirán el apoyo de San Mamés justo antes del partido de este sábado ante el Mallorca", escribió el Athletic Club en sus redes sociales para anunciar el homenaje.

Además, compartió una foto de cómo ha quedado Gaza, con todos los edificios destruido y toda la zona asolada.