El chef Quique Dacosta reflexiona sobre el precio de los productos: "Mi elección condiciona la calidad de vida de mucha gente"

El chef Quique Dacosta, poseedor de tres Estrellas Michelin por Quique Dacosta Restaurante, en Denia, ha reflexionado sobre el precio de los productos, dando un ejemplo en primera persona con la gamba. Lo ha hecho mientras le entrevistaba para la Cadena SER (@la_ser en TikTok) el periodista José Luis Sastre.

En una pescadería de un mercado ha agarrado una gamba para explicar una característica de ellas: "Los bigotes largos indican que es superfresca, cuando la tocas tiene que ser como tocar el cristal de una copa maravillosa y no tiene que rasparte absolutamente nada".

Ese tipo de gamba, tal y como ha revelado la empleada, costaba 180 euros el kilo, sorprendiendo a Sastre, que evidenció en su expresión que alucinaba por el alto precio. "Ah, no, no, está muy bien", ha replicado Dacosta.

"¿Qué hay detrás de la elección de un producto, de un plato?", ha preguntado el chef. Lo primero que ha mencionado es la sostenibilidad del medioambiente: "Si tú decides dónde compras una gamba, si yo la compro en Denia y no la compro en Moscú: la huella de carbono".

También ha destacado la complicidad con el productor: "En la economía doméstica todos vamos más apurados, pero un restaurante como el mío o como tantos restaurantes, sabemos que pagar un euro más es un sueldo más digno a ese pescador, a ese agricultor... Mejores condiciones laborales. Mejor vida".

"Es cierto que yo puedo comprar una gamba, que cuesta de coste unos 8 euros, y a lo mejor la puede vender a 20, un plato elaborado. Yo tengo la facultad de multiplicar el valor, de dignificarlo. Yo nunca regateo el precio a un productor, más bien al contrario: intentamos llegar a un acuerdo", ha explicado el chef.

"Para mí es fundamental la elección del producto: cuando yo salgo a la puerta de un mercado y encuentro a 12 euros la ración de paella con mariscos por encima, yo automáticamente pienso: ¿A quién se ha explotado? Porque si un cuarto de gamba como esta vale 45 euros el cuarto, si una ración cuesta 12, en Mauritania hay personas explotadas en alta mar. Mi elección condiciona la calidad de vida de mucha gente", ha concluido.