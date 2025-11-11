El chef Alberto Gras responde, y de qué forma, a quien le puso una crítica negativa antes incluso de inaugurar su restaurante
"Es desesperante".
El chef Alberto Gras, finalista de la octava edición del programa de TVE MasterChef y fundador de la exitosa marca de hamburguesas Deleito, ha respondido con toda rotundidad a una crítica negativa que habían hecho a su restaurante de Girona antes incluso de inaugurarlo.
"Nos han puesto esta reseña de una estrella en un restaurante que aún no hemos abierto. Y la verdad es que este es un vídeo que no me gusta hacer y que no me hubiera gustado tener que hacer, pero... cuando veo estas cosas te juro que me hierve", se lamenta el cocinero en su cuenta de TikTok, donde tiene más de 180.000 seguidores.
"Hoy estaba mirando porque estamos a punto de abrir el restaurante en Girona y he visto que nos habían puesto esta reseña hace un mes. De una persona que dice que llevan mucho tiempo diciendo que abren y no han abierto. Y nos pone una estrella. Una persona que a lo mejor ni ha probado Deleito", subraya.
"Estoy ya bastante cansado"
"No sé, la verdad es que estoy ya bastante cansado del tema de las reseñas que no tienen ningún tipo de sentido. De verdad, me imagino a la gente que tiene un negocio, un restaurante familiar, más pequeño, la gente no es consciente de la mierda que hace. No sabéis la cantidad de gente que hay detrás de cada negocio, la cantidad de gente que se pasa horas para que las cosas salgan bien, salgan adelante y no sabéis la cantidad de daño que hacéis con estas reseñas que no tienen ningún tipo de sentido", critica.
"Porque yo entiendo que tú vengas, demuestres que has venido al restaurante y digas: 'Pues esto me ha gustado, esto no me ha gustado, esto sí, esto no.' Lo entiendo, lo puedo llegar a entender. Pero que pongas en una reseña que llevamos no sé cuánto tiempo diciendo de abrir... me parece lamentable", asegura antes de mandar un mensaje directo a la usuaria que le ha puesto esa mala crítica: "Espero que si alguien de Girona conoce que le envíe este vídeo y no sé, Marta, plantéatelo. Es desesperante".
Sus revelaciones sobre 'MasterChef'
Unas palabras de Gras hace unos meses fueron muy sonadas, después de que revelase que, durante los primeros programas grabados de MasterChef, "dos o tres concursantes" no vivían con el resto en la casa común, sino en un hotel donde podían recibir visitas y usar el teléfono móvil, algo que el resto de participantes no.
También explicó que, durante uno de los trayectos al plató, el conductor les habría revelado quién iba a ganar esa edición. Siempre según su versión, informaron de esto a la organización del programa y, en consecuencia, no volvieron a ver a ese conductor, aunque finalmente ganó la concursante que el hombre había señalado.
Después, Gras avisó de que había recibido un toque por contar esas cosas: "Como era de esperar y como me habíais dicho, ya me han llegado voces para que pare de contar cosas. Lo que he contado son anécdotas, no he desvelado nada que no se puede desvelar, pero sabíamos que podía pasar".