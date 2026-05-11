El científico Alfredo Corell tiene que irse de TVE porque tiene clase: la reacción de Silvia Intxaurrondo, gloriosa

La Hora de La 1, el programa que presenta cada mañana Silvia Intxaurrondo en TVE, ha analizado la situación de la crisis del hantavirus en España y de cómo ha sido el fondeo para llevar a sus países a todos los pasajeros del barco en el que hubo un brote que ha dejado tres muertos.

El inmunólogo ha lamentado algunos bulos que han circulado en redes sobre el hantavirus, por ejemplo, que lo podían transportar los insectos: "¿Cómo se puede decir esto por un responsable político?".

"Sabemos perfectamente que este virus en un reservorio de roedores, no lo transmiten los insectos. No se puede decir eso para alarmar a la población. Ese es el problema real. Las redes amplifican este tipo de señales y si encima estos negacionismos saltan al ruedo político hace muchísimo daño", ha afirmado Corell.

El experto ha señalado que este tipo de informaciones pueden calar en gente que no sepa de ciencia y que por eso se esfuerza al máximo para que sus mensajes científicos calen.

Justo después de decir esto le ha pedido a Silvia Intxaurrondo abandonar el programa porque llegaba tarde a clase: "Si me permites tengo a las 10 y tengo que salir pitando porque no llego ya".

"Es la mejor justificación, la de seguir diseminando el conocimiento científico. Nosotros sí estamos orgullosos de nuestros científicos. Ha sido un lujo tener Alfredo, gracias", ha dicho la periodista.