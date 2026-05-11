El grupo 'Mago de Oz' pide perdón a México por Ayuso en una carta que se ha compartido más de 10.000 veces

'Txus di Fellatio', en el centro, junto a compañeros de Mago de Oz en una imagen reciente

El grupo Mago de Oz ha publicado en sus redes sociales un mensaje de disculpas públicas al pueblo mexicano por la presencia allí de Isabel Díaz Ayuso. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha tenido que adelantar su vuelta a España tras varios choques con el gobierno de Claudia Sheinbaum.

"Hermanas y hermanos mexicanos: hablo hoy con el corazón dividido. Por un lado, siento el orgullo de conocer vuestra tierra, de haberme perdido en vuestras calles, de haber sido alimentado por vuestra generosidad y de haber aprendido de vuestra dignidad. Por otro lado, siento una profunda vergüenza ante la reciente visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso", empieza diciendo la carta publicada en Facebook.

Prosigue la misiva diciendo "alto y claro" que "su voz no es la nuestra": "No aceptamos que se utilice vuestro suelo para hacer apología de figuras históricas que representan dolor y conquista. Reivindicar hoy la figura de Hernán Cortés no es un acto de rigor histórico, es una provocación innecesaria y una falta de respeto a la memoria de un pueblo que ha sabido construirse a pesar de las heridas".

Acusa el grupo a la presidenta de la Comunidad de Madrid de hacer política de "confrontación", de la que dicen que "no tiene cabida en una relación que debería basarse en la humildad y el aprendizaje mutuo".

Para Mago de Oz, en palabras de su cantante Txus Difellatio, España tiene una "deuda eterna con México". Explican en la carta que México fue el hogar el grupo: "Cuando el fascismo nos expulsaba de nuestra propia casa, México abrió los brazos".

"A quienes se sientan ofendidos por las palabras y la actitud de la presidenta madrileña, les pedimos perdón. Su presencia allí no representa el sentir de miles de madrileños y españoles que vemos en México a una nación hermana, moderna, vibrante y soberana", prosiguen.

Por último, comentan que ellos no van a dar lecciones de historia "distorsionadas" porque van a escuchar la realidad del pueblo mexicano: "México es mucho más que el escenario para la campaña política de nadie. Es una tierra que nos ha tendido la mano siempre, y lo mínimo que merece es respeto. Desde este lado del Atlántico, os enviamos nuestra solidaridad".

"Que las voces que buscan dividir no logren empañar los siglos de afecto que realmente nos unen. VIVA MÉXICO CABRONES!!! Txus Difellatio. MAGO DE OZ", sentencia la carta, que se ha viralizado en las últimas horas en redes sociales.