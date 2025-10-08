Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
El comentario sin filtros de Sarah Santaolalla en pleno directo: "A veces damos voz a cada friki..."
Virales

Virales

El comentario sin filtros de Sarah Santaolalla en pleno directo: "A veces damos voz a cada friki..."

Ha tardado solo unos minutos en llevarse cientos de 'me gustas'.

Alba Rodríguez Morales
Alba Rodríguez Morales
La analista política Sarah Santaolalla en 'En boca de todos'En boca de todos

La analista política Sarah Santaolalla ha protagonizado una divertida escena en el progama de televisión 'En boca de todos' cuando en una entrevista en directo a el Dandi ha soltado un comentario sin ningún tipo de filtros.

"A papá no le vais a engañar", ha comentado el Dandi mientras se enzarzaba en un debate con las colaboradoras del programa. "Uy, 'a papá'. ¿Pero tú quién eres?", le ha respondido Santaolalla.

"Sí, a papá, lo que has oído", ha contestado el Dandi, en un alarde de chulería. "Oi papá...", ha repetido la colaboradora sin poderse aguantar la risa, y ha comentado entre carcajadas: "A veces damos voz a cada friqui... De verdad".

Un espontáneo y atrevido comentario que ha hecho estallar las risas de muchos espectadores, quienes han tardado tan solo unos minutos en volver la escena viral en redes sociales.

"Prometo que era muy difícil aguantar la risa ante semejante intelectual", ha confesado la analista política a través de su cuenta de X (@SarahPerezSanta) citando el vídeo de su intervención compartido por los usuarios de la red social.

Además, también se ha compartido la posterior respuesta de la colaboradora al entrevistado, que ha sido todo un alegato feminista en directo: "Yo creo que ningún machista se siente o se reconoce como machista, pero ese discurso que ha tenido este señor que se autodenomina papá es un discurso machista y que va en contra de las mujeres, lógicamente".

"Porque nosotras podemos pensar muchas cosas de hombres como tú, yo las pienso y de verdad que no las digo por educación incluso por el programa y por la hora en la que estamos, pero sobre todo no incito al odio y al desprestigio de los hombres como si es hacer lo que tú haces a las mujeres", ha continuado Santaolalla.

"Yo no sé lo que pasa en ese set, en esa casa, en la que estás, pero sí te recomiendo que pises en la calle y te des cuenta que todas las mujeres pueden pesar lo que quieran, pueden vestirse como les dé la gana, pueden relacionarse con quien les dé la gana, pueden salir de fiesta, salir al centro comercial, salir al trabajo, hacer lo que les dé la gana, y que lo único que sobra en la sociedad son machistas y misógenos como tú", ha incidido la colaboradora.

"Es decir, aquí no hay ninguna mujer que esté por encima o por debajo de su peso. Lo único que está es en su derecho de ser, sentir y parecer lo que le dé la gana más allá de discursos negacionistas como el tuyo", ha concluido la analista política.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Alba Rodríguez Morales
Alba Rodríguez Morales
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de la sección de Virales en HuffPost España, donde contamos temas tan diversos y amplios como lo es la sociedad.

 

Sobre qué temas escribo

Virales es una sección flexible y muy libre, donde prácticamente todo tiene cabida.



Escribo sobre divertidas anécdotas de usuarios de a pie, pero también sobre temas de salud mental. Cuento desde las aventuras más surrealistas que puedas imaginar, hasta las historias de amor más peliculeras o las confrontaciones de vecinos más hilarantes.



Hablo también de qué pasa en los destinos de viaje de moda, comparto críticas sociales sobre el tremendo problema de vivienda o sobre feminismo y no me olvido de las situaciones que viven los españoles por el mundo o los extranjeros en España.



En fin, que tendrás que meterte a leerme, ¡porque es imposible resumírtelo!

 

Mi trayectoria

Antes de estar en el Huff he trabajado tanto en agencias de noticias (Agencia EFE y Europa Press) como en medios digitales (Crónica Global).



Aunque no todo ha sido escribir, ya que también tuve mi pequeño paso como reportera de Bolsa que quedará para siempre enmarcada en YouTube y una divertidísima aventura por el mundo de la televisión, donde trabajé como personal de producción para algunos programas de Discovery Max.

 

Aunque estudié la carrera en Madrid, y es donde resido actualmente, tengo la suerte de ser literalmente del paraíso: Mallorca. Aunque también he estado viviendo un tiempo en Barcelona y en Londres. (Sí, es un poco difícil seguirme el ritmo).

 

¿Y que por qué soy periodista? Porque todavía no he encontrado nada más apasionante que escuchar historias.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 