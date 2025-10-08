El comentario sin filtros de Sarah Santaolalla en pleno directo: "A veces damos voz a cada friki..."

La analista política Sarah Santaolalla ha protagonizado una divertida escena en el progama de televisión 'En boca de todos' cuando en una entrevista en directo a el Dandi ha soltado un comentario sin ningún tipo de filtros.

"A papá no le vais a engañar", ha comentado el Dandi mientras se enzarzaba en un debate con las colaboradoras del programa. "Uy, 'a papá'. ¿Pero tú quién eres?", le ha respondido Santaolalla.

"Sí, a papá, lo que has oído", ha contestado el Dandi, en un alarde de chulería. "Oi papá...", ha repetido la colaboradora sin poderse aguantar la risa, y ha comentado entre carcajadas: "A veces damos voz a cada friqui... De verdad".

Un espontáneo y atrevido comentario que ha hecho estallar las risas de muchos espectadores, quienes han tardado tan solo unos minutos en volver la escena viral en redes sociales.

"Prometo que era muy difícil aguantar la risa ante semejante intelectual", ha confesado la analista política a través de su cuenta de X (@SarahPerezSanta) citando el vídeo de su intervención compartido por los usuarios de la red social.

Además, también se ha compartido la posterior respuesta de la colaboradora al entrevistado, que ha sido todo un alegato feminista en directo: "Yo creo que ningún machista se siente o se reconoce como machista, pero ese discurso que ha tenido este señor que se autodenomina papá es un discurso machista y que va en contra de las mujeres, lógicamente".

"Porque nosotras podemos pensar muchas cosas de hombres como tú, yo las pienso y de verdad que no las digo por educación incluso por el programa y por la hora en la que estamos, pero sobre todo no incito al odio y al desprestigio de los hombres como si es hacer lo que tú haces a las mujeres", ha continuado Santaolalla.

"Yo no sé lo que pasa en ese set, en esa casa, en la que estás, pero sí te recomiendo que pises en la calle y te des cuenta que todas las mujeres pueden pesar lo que quieran, pueden vestirse como les dé la gana, pueden relacionarse con quien les dé la gana, pueden salir de fiesta, salir al centro comercial, salir al trabajo, hacer lo que les dé la gana, y que lo único que sobra en la sociedad son machistas y misógenos como tú", ha incidido la colaboradora.

"Es decir, aquí no hay ninguna mujer que esté por encima o por debajo de su peso. Lo único que está es en su derecho de ser, sentir y parecer lo que le dé la gana más allá de discursos negacionistas como el tuyo", ha concluido la analista política.