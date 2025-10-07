El consejero del Metro de Madrid defiende su gestión con este tuit: el truco es tan evidente que se lo dicen al momento

El consejero delegado de Metro de Madrid, Ignacio Vázquez Casavilla, ha recibido multitud de críticas a raíz de una publicación en su perfil de X defendiendo su gestión del suburbano madrileño, que vive en una permanente polémica desde que comenzó el nuevo curso el pasado mes de septiembre y se cambió el tramo de las obras en la línea 6.

"Hoy (en referencia a este lunes), hora punta (576.169 viajeros). Algunos grupos interesados han difundido una imagen fija en Nuevos Ministerios. Pero si le damos al play, el vídeo muestra la realidad: llega el tren y el andén se vacía. Así funciona", ha escrito el consejero madrileño.

En el vídeo que ha añadido Vázquez se puede ver como al anden de la Línea 8 de la estación de Nuevos Ministerios llega a las 8 de la mañana un metro vacío, se detiene y permite que todos los pasajeros que estaban esperando en un anden abarrotado suban quedándose completamente vacío.

Sin embargo, muchos usuarios le han respondido prestando atención a un pequeño, pero importante detalle: la línea 8, que es la del aeropuerto, comienza en la estación de Nuevos Ministerios y, por tanto, el metro va vacío, así que es normal que tenga capacidad para albergar a todos los viajeros. Además, también le han apuntado que esa línea 8 no es precisamente la más utilizada para hacer viajes de trabajo o que conecte los barrios con más población.

"Ese tren es línea 8 al aeropuerto y empieza en Nuevos Ministerios. Lógicamente cabe todo el mundo porque está vacío. Es una línea que no sirve de ejemplo de nada y que nadie usa para ir a trabajar", le ha contestado un tuitero.

María Acín, diputada de Más Madrid en la Comunidad de Madrid, secretaria general de la formación y portavoz de Movilidad, también le ha comentado que ese vídeo no representa el problema que hay en el suburbano.

"L8, la del aeropuerto. Su recorrido comienza en Nuevos Ministerios. Es lo que vemos: un tren vacío que entra en Nuevos y se llena. Sois de todo menos fiables", le ha contestado la diputada de Más Madrid.