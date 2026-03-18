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El escritor argentino Martín Caparrós dice lo que muchos piensan sobre Ayuso tras sus palabras sobre la Conquista de América
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El escritor argentino Martín Caparrós dice lo que muchos piensan sobre Ayuso tras sus palabras sobre la Conquista de América

"¡Qué cruel es la ignorancia!".

Daniel Pueblas Lara
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Martín Caparrós, en una imagen de archivo, junto a Isabel Díaz Ayuso.
Martín Caparrós, en una imagen de archivo, junto a Isabel Díaz Ayuso.

Las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso sobre la Conquista de América están trayendo cola. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha concedido una entrevista donde se ha mostrado muy crítica con lo que dijo Felipe VI este lunes.

Durante un acto en el Museo Arqueológico Nacional, el rey dijo que los conquistadores españoles habían cometido "mucho abuso" y había habido "muchas controversias éticas"

Lejos de compartir la opinión de Felipe VI, Ayuso ha dicho que para "abusos", los que "ya se cometían contra la población autóctona por parte de las poblaciones aztecas, mayas, que entendían, entre otras cosas, los sacrificios como parte de los rituales".

El escritor argentino Martín Caparrós ha escuchado sus palabras y no ha dudado en responderle a través de X. "¡Qué cruel es la ignorancia!", ha afirmado, para seguidamente cargar duramente contra Ayuso.

"Esta vez (la ignorancia) se encarniza contra esta semianalfabeta que lidera la extrema derecha madrileña", ha asegurado Caparrós, conocido por obras como Los Living, ganadora del XXIX premio Herralde de Novela.

"No sé por qué lo llaman genocidio"

Para sostener sus argumentos, Martín Caparrós ha tirado de datos. Según el escritor, en 1491, justo un año antes de la llegada a América por parte de Cristóbal Colón, la población del continente oscilaba entre los 30 y los 40 millones de personas.

100 años más tarde, ya con España habiendo establecido una administración estructurada mediante virreinatos, audiencias y capitanías, la población autóctona descendió hasta los 3-4 millones de personas.

"No sé por qué lo llaman genocidio", ha ironizado Martín Caparrós, quien en otro mensaje posterior en X asegura que estas cifras proceden de "un promedio a la baja de los historiadores y demógrafos más importantes que se ocuparon del tema".

Daniel Pueblas Lara
Daniel Pueblas Lara
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Soy redactor de Virales en El HuffPost España, donde escribo todo lo que sea susceptible de interés y genere conversación en la calle.

  

Sobre qué temas escribo

Me interesan la televisión, la radio y el mundo de la cultura, especialmente todo lo relacionado con la literatura y el cine. Escribo sobre todo lo que se mueve en redes, siempre con la oreja puesta en la conversación social.

 

Mi trayectoria

Nací en Alcalá de Henares (Madrid) en 1997. Soy muy curioso y me gusta estar enterado de todo lo que pasa en el mundo, por eso siempre intento estar pegado a la radio. Trabajé en PRNoticias durante seis años cubriendo la actualidad mediática, con especial atención a la televisión y otros medios de comunicación. Soy licenciado en Periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid. Además, mi interés por la geopolítica me llevó a formarme como analista internacional por LISA Institute.

 

 

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