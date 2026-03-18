Antón Losada responde a Ayuso tras sus palabras sobre la conquista de América: "Recomiendo que lean un poco más"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha querido desmarcarse de las palabras del rey Felipe VI sobre la conquista de América y ha asegurado este miércoles que los abusos "los cometían los aztecas y mayas".

"Abusos, los que ya se cometían contra la propia población autóctona por parte de las poblaciones aztecas y mayas, que entendían los sacrificios como parte de los rituales", ha afirmado la madrileña.

"Llegamos los de la cruz y pusimos un nuevo orden. Y, sobre todo, una forma de entender que la vida es sagrada y que había que civilizar y trasladarle al Nuevo Mundo una forma diferente de vivir. Es de lo que estoy muy orgullosa y he reivindicado siempre", ha continuado.

"¿Quiénes son los de la cruz?"

Sus declaraciones no solo chocan con las realizadas por el rey de España, sino que además han provocado una enorme controversia a escala nacional e internacional. Uno de los que ha querido responder a la política del Partido Popular (PP) ha sido el profesor y periodista español, Antón Losada, quien ha querido darle un breve repaso a sus palabras.

"¿Quiénes son los de la cruz? Porque dicho así parece que está hablando de una secta. ¿Se refiere a los católicos? Porque los católicos tienen un nombre, tenemos un nombre, no somos los de la cruz. Se llama católicos. Es una civilización, es una religión... Eso de 'los de la cruz' es como si hubiera dicho 'pues llegaron los de la cámara e impusieron un nuevo orden en Latinoamerica'. Osea, 'los de la cruz', ¿a qué se refiere? ¿a un tipo de secta?", se ha cuestionado irónicamente Losada.

"Estamos hablando de una mujer que cree que se puede falsificar el DNI digital y votar dos veces con él. Tampoco es una referente así de autoridad ni de conocimiento. No lo olvides", ha continuado el profesor, antes de agregar de que se trata de "una batalla del presentismo e ignorancia".

"Las denuncias sobre los abusos de la colonización por parte de 'los de la Cruz' no empezaron ayer, empezaron en 1484. Y las protagonizó un fraile domínico que se llamaba Fray Bartolomé de las Casas. No es gente que viene del futuro a revisar el pasado con el entes del futuro del siglo XXI", ha señalado Losada.

"No, no. En aquel siglo XV, un domínico fraile de la Cruz, como diría la Presidenta de Madrid ya hizo un numerosos suscritos denunciando lo que ayer el rey tímidamente reconoció, que fue una conquista por la fuerza, a base de sangre y fuego. Entonces ya se denunció en aquella época", ha agregado finalmente, antes de recomendar a aquellos que hablan de que no se puede juzgar el siglo XV desde el siglo XXI "que lean un poco más".