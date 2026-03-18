Uno de los hispanistas más populares de México se pronuncia implacable sobre las palabras de Felipe VI sobre la Conquista de América

Felipe VI ha provocado un tsunami que ha cruzado el charco tras sus palabras sobre la Conquista de América que empezó en el año 1492.

Hace unos días, el rey de España visitó el Museo Arqueológico Nacional de Madrid junto al embajador mexicano en España, Quirino Ordaz Coppel, donde está la exposición La mitad del mundo. La mujer en el México indígena donde hay piezas de museos mexicanos.

En un momento del tour, el rey comentó, para sorpresa de muchos: "Hay cosas que, cuando las estudiamos con nuestros criterios de hoy en día, con nuestros valores, no pueden hacer que nos sintamos orgullosos. Pero hay que conocerlos, y en su justo contexto".

Felipe VI habla de "abuso"

"No hay que hacerlo con excesivo presentismo moral, sino con un análisis objetivo y riguroso. Y sacar lecciones. Porque también ha habido controversias morales y éticas en cuanto a cómo se ejerce el poder. Los Reyes Católicos, la reina Isabel, con sus directrices, las Leyes de Indias, con todo el proceso legislativo, hay un afán de protección. Luego, la realidad hace que no se cumpla como se pretende y hay mucho abuso", añadió el rey de España.

Las palabras de Felipe VI llegaron de inmediato a México y a su presidenta Claudia Sheinbaum, que comentó: "Uno puede decir: 'No fue todo lo que hubiéramos querido'. Pero la verdad es que fue un gesto de acercamiento del rey en el sentido de lo que venimos hablando: un reconocimiento de excesos, de exterminios que hubo durante la llegada de los españoles. Hay que reconocerlo y seguir avanzando en el diálogo".

Pero no todos piensan en México como su presidenta. El divulgador mexicano Juan Miguel Zunzunegui es uno de los hispanistas más conocidos de México y tiene cada vez más presencia en España. De hecho, hace unas semanas estuvo en el programa de Xabier Fortes en TVE y tuvo con el presentador un encontronazo sobre la labor de España en la Conquista de América.

Ahora, Zunzunegui se ha pronunciado en El Español sobre este asunto del rey y ha comentado que las palabras del monarca "fueron sensatas y absolutamente correctas". Además ha apostillado que esta polémica no es otra cosa que "una tempestad" provocada por "una sociedad y una política crispadas que sólo buscan polarizar".

Zunzunegui, muy crítico con la presidenta mexicana, a la que acusa de dar conferencias "con mis impuestos para decir a los mexicanos qué pensar y cómo odiar a España", ha señalado que lo que el rey quería hacer es "un gesto de acercamiento" pero el monarca no puede pedir perdón "porque no hay nada por lo que pedir perdón".

Toda esta tensión diplomática entre España y México tuvo su origen hace siete años cuando el por entonces presidente Andrés Manuel López Obrador exigió por carta al rey una disculpa por la Conquista de América.