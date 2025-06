El escritor Esteban Navarro da la campanada con su reacción a lo de Ayuso: "Verás cuando se entere"

El escritor Esteban Navarro ha dejado una de las reacciones más destacadas a todo el lío que se ha formado con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tras abandonar la Conferencia de Presidentes cuando el lehendakari del País Vasco, Imanol Pradales, estaba hablando en euskera.

"Verás cuando Ayuso se entere de que el «alioli» se forma por las palabras catalanas all i oli (ajo y aceite). Igual lo prohíbe en Madrid. Ya me voy…", ha puesto en un mensaje en la red social X que suma más de 2.000 me gusta.

Ayuso se comprometió un día antes, en la Asamblea de Madrid, a levantarse de la reunión de presidentes autonómicos y el Gobierno de España si se usaban las lenguas cooficiales y así lo hizo este viernes.

Al término de la Conferencia de Presidentes, la dirigente madrileña defendió que "hablemos en español en Cataluña (región en la que se celebró la reunión) también". "Y que, si todos nos entendemos en español, pues que lo hagamos", justificó.

"Precisamente lo mejor que tienen los catalanes en las formas, a mí me duele profundamente que se rompa a través de la lengua, muchas veces no se está utilizando el catalán como una riqueza sino como un arma de división", prosiguió.

El Gobierno calificó como una "falta de respeto" y un acto "imperdonable" que Ayuso abandonara la reunión durante el turno de palabra del lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente de Cataluña, Salvador Illa, cuando han hablado en euskera y catalán, respectivamente.

"Que una presidenta se levante de una Conferencia de Presidentes cuando habla a un colega es una falta de respeto, pero que además lo haga porque esa persona utiliza su lengua oficial acorde a su estatuto de autonomía es imperdonable desde el punto de vista institucional", sentenció.

