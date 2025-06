Ayuso cumple su promesa y se levanta de la mesa después de que Pradales e Illa hablasen en euskera y catalán

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha levantado de la mesa después de que el lehendakari del País Vasco, Imanol Pradales, y el president de la Generalitat, Salvador Illa, comenzaran su intervención en euskera y catalán respectivamente en la XXVIII Conferencia de Presidentes este viernes. Esa fue la promesa que realizó el pasado jueves en la Asamblea, donde enfatizó en que "no usaría pinganillo" y que "en caso de que no se usara el catalán, se levantaría de la mesa para no promover el provincianismo".

Según fuentes de la Puerta del Sol han señalado que la presidenta volverá a entrar cuando continúen las intervenciones en español. Se trata de la única líder del Partido Popular que se ha levantado de la mesa.

Ambos presidentes ya avisaban previo a su llegada de que hablarían con su lengua al tratarse de "una riqueza de todos". "Yo me expresaré naturalmente con la lengua catalana, no me entra en la cabeza de que nadie se pueda sentir molesto por esto, menos levantarse de la mesa", aseguraba Illa antes de producirse la reunión. Por otro lado, fuentes del Gobierno vasco hacían lo propio con su lehendakari que "por supuesto" hablaría en esukera.

"Entiendo que la lengua común que entiende el catalán, el vasco, el cántabro, asturiano, madrileño... sea la que se emplee en la conferencia porque es la que entendemos todos. El resto es una pantomima nacionalista para favorecer a los socios de Sánchez", aseguraba el portavoz en el Congreso del PP, Miguel Tellado.

"Creo que lo importante es saber que tenemos un horizonte optimista particularmente si comparamos con el resto de países de la Unión Europea y debemos de celebrar estos encuentros de dialogo, discrepancia y espero que de acuerdo", anunciaba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, antes de entrar en la reunión. Por ahora, la discrepancia ya está servida después de gélidos saludos, encontronazos y levantamientos por el idioma.

La Conferencia de Presidentes llegaba bajo un clima de tensión después de la maniobra del Partido Popular, en la que aseguró que ninguno de sus dirigentes autonómicos asistiría a la cita en caso de que no se pusieran encima de la mesa. Una vez el Gobierno de Pedro Sánchez cediera a la petición, el acto ha vivido otro momento de tensión en el que la presidenta madrileña y la ministra de Sanidad, Mónica García, han tenido un encontronazo por los fallecidos en las residencias de la capital que incluso ha tenido que intervenir protocolo para interrumpirlas.

Con pocas esperanzas de acuerdo de ningún tipo entre líderes autonómicos y el Ejecutivo, prosigue la Conferencia de Presidentes que se produce dos días antes de una nueva manifestación convocada por el Partido Popular donde exigirán la dimisión de Sánchez por los numerosos escándalos que protagonizan la actualidad política de las últimas semanas.