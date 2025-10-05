Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El estuche escolar que era "casi una declaración de poder" y pesaba más que los libros
"Era el equivalente escolar a un Ferrari: molaba enseñarlo, pero era un coñazo mantenerlo."

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
Un organizador. Imagen de archivo.Getty Images

En una publicación que rápidamente se ha vuelto viral en 'X', @Elpoclaro ha contado cómo en su época llevar un estuche no era para guardar bolígrafos o lápices, sino que, además, era "casi una declaración de poder".

En su tuit, describe ese estuche gigante, "de 100 compartimentos, que parecía una maleta de viaje en miniatura". Cuenta que al abrir la primera cremallera "te encontrabas 20 bolis de colores, 15 lápices, 3 reglas y un sacapuntas que nunca funcionaba". Y que al levantar la segunda capa aparecían "los rotuladores Carioca, la escuadra, el cartabón y un compás que siempre pinchaba la tela del estuche".

"Con tanto compartimento pasabas más tiempo buscando el boli que escribiendo", afirmaba irónicamente el usuario. Además, siempre había "un hueco vacío que tu madre rellenaba con un lápiz del chino, como si fuera lo mismo que los Alpino".

"Pesaba como una enciclopedia" y "abrir todas las cremalleras a la vez sonaba como si fueras a lanzar un ataque militar", agrega. Sin embargo, de todo ese material, "al final solo usabas lo de siempre: el boli azul Bic, el lápiz mordisqueado y la goma Milán rosa". Todo lo demás "era atrezo, un decorado para aparentar que estabas preparado para una oposición a arquitecto".

Para completar el recuerdo, el usuario señala que siempre había un compañero con un estuche mucho más sencillo, "de una cremallera, que traía un lápiz, un boli azul y poco más", pero que "al final sacaba mejores notas que tú". 

La publicación termina con una frase que ha hecho reír a muchos: "El estuche de 100 compartimentos era el equivalente escolar a un Ferrari: molaba enseñarlo, pero era un coñazo mantenerlo", ha sentenciado el usuario en la publicación, que lleva ya cerca de 70.000 reproducciones.

Soy redactora de actualidad en El HuffPost España, donde hablo sobre las noticias de última hora y analizo algunos de los temas que conforman la actualidad.

 

Escribo de todo tipo de temas, desde sucesos hasta política y asuntos internacionales, siempre con una mirada crítica y con la idea de que detrás de cada tema hay una historia que merece ser contada. En política e internacional, trato de traducir lo complejo, de dar a conocer los discursos y las tensiones que puedan surgir para que se entiendan sin necesidad de recurrir a palabras complejas. Siempre con la intención de informar, incomodar cuando toca y aportar una mirada que no se quede solo en la superficie. 

  

Cordobesa de los pies a la cabeza. Nací y crecí en Córdoba, tierra de Julio Romero de Torres y ciudad con más Patrimonios de la Humanidad. Me gradué en Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos, en Fuenlabrada, donde descubrí que escribir no solo es contar cosas, sino también saber cómo hacerlo para que te escuchen.

 

Antes de aterrizar en El HuffPost, hice unas prácticas en el diario AS, que me sirvieron para aprender cómo se trabaja en una redacción, así como para coleccionar alguna que otra anécdota. Llevo ya un año trabajando en HuffPost, un lugar que se ha convertido en mi segunda familia, y actualmente vivo en Madrid. Siempre con ganas de aprender, reírme y contar historias que valgan la pena.

 

 

