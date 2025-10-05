El estuche escolar que era "casi una declaración de poder" y pesaba más que los libros

En una publicación que rápidamente se ha vuelto viral en 'X', @Elpoclaro ha contado cómo en su época llevar un estuche no era para guardar bolígrafos o lápices, sino que, además, era "casi una declaración de poder".

En su tuit, describe ese estuche gigante, "de 100 compartimentos, que parecía una maleta de viaje en miniatura". Cuenta que al abrir la primera cremallera "te encontrabas 20 bolis de colores, 15 lápices, 3 reglas y un sacapuntas que nunca funcionaba". Y que al levantar la segunda capa aparecían "los rotuladores Carioca, la escuadra, el cartabón y un compás que siempre pinchaba la tela del estuche".

"Con tanto compartimento pasabas más tiempo buscando el boli que escribiendo", afirmaba irónicamente el usuario. Además, siempre había "un hueco vacío que tu madre rellenaba con un lápiz del chino, como si fuera lo mismo que los Alpino".

"Pesaba como una enciclopedia" y "abrir todas las cremalleras a la vez sonaba como si fueras a lanzar un ataque militar", agrega. Sin embargo, de todo ese material, "al final solo usabas lo de siempre: el boli azul Bic, el lápiz mordisqueado y la goma Milán rosa". Todo lo demás "era atrezo, un decorado para aparentar que estabas preparado para una oposición a arquitecto".

Para completar el recuerdo, el usuario señala que siempre había un compañero con un estuche mucho más sencillo, "de una cremallera, que traía un lápiz, un boli azul y poco más", pero que "al final sacaba mejores notas que tú".

La publicación termina con una frase que ha hecho reír a muchos: "El estuche de 100 compartimentos era el equivalente escolar a un Ferrari: molaba enseñarlo, pero era un coñazo mantenerlo", ha sentenciado el usuario en la publicación, que lleva ya cerca de 70.000 reproducciones.