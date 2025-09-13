El grupo musical Veintiuno enseña el mensaje que le enviaron por error: un "tierra, trágame" de manual

El grupo musical Veintuno, formado por Diego Arroyo, Yago Banet, Pepe Narváez y Rafa Pachón, ha publicado en su perfil oficial de X (@veintiuno_music) una captura de pantalla de un mensaje privado que les envió una persona sin querer, aunque no tanto.

Contestó a una historia de Instagram de dos los integrantes posando en un photocall, pensando que era otra persona quien había publicado la imagen, pero nada más lejos de la realidad. "Suenan genial, pero mira a ver si les acompañas un día a hacer compras. Les harías mucho bien", decía el mensaje.

Por supuesto, la banda musical vio el mensaje porque en realidad les había contestado la historia a ellos. "Nos lo has mandado a nosotros, y vestimos bastante bien", contestaron, seguido de dos emojis para resaltar el buen rollo en su respuesta.

Esa persona se había dado cuenta de la metedura de pata y del "tierra, trágame" que acababa de vivir: "Me he dado cuenta según lo he enviado y llevo muerto de la vergüenza un ratito. Me pasa por imbécil. Un saludo y suerte con los próximos conciertos".

Ironizando, la captura de pantalla vino acompañada de una frase irónica de la banda: "Hay que aprender a usar Internet". El tuit ha alcanzado miles de visualizaciones en apenas 24 horas, además de un puñado de comentarios de todo tipo.

"Seréis de los pocos grupos que leéis las respuestas, o yo tengo la suerte de que no me contesten nunca, porque siempre digo cosas bonitas y no vende...", ha respondido la usuaria @Fray_Sawa. "A este óleo sobre lienzo lo llamaremos: Cuando el profe te pila molestando en clase", replicaba @envenenadub. Para algunos usuarios ha sido un "truco" para recibir una respuesta del grupo.

"Estoy llorando de la risa", expresaba también el usuario @taylorbraugrana. Muchos también han tomado esto como una lección de tener cuidado con lo que se dice en las redes sociales.