El juez Castro señala qué debería añadir Juan Carlos I a sus memorias "por lo que suponen"

El juez José Castro, conocido principalmente por haber instruido el caso Nóos, un caso de investigación por corrupción que acabó con la imputación de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, ha hablado abiertamente sobre la figura del rey emérito Juan Carlos I, a raíz de las publicaciones de sus memorias tituladas Reconciliación, publicadas en Francia este mismo miércoles 5 de noviembre y en España se lanzarán en diciembre.

Ha dado su opinión en el programa de RTVE en el que suele colaborar ocasionalmente, Malas Lenguas, presentado por el periodista Jesús Cintora. "Nadie está obligado a publicar sus memorias, pero si te decides a hacerlo, las memorias, tanto por lo que suponen de un repaso de tu vida, como también de un examen de conciencia de cara a un evento que cada vez está más próximo, que es la muerte, deberían tener notas o matices de sensibilidad", ha pronunciado al principio.

Sobre esas notas ha recalcado que deberían tener también "matices de amor, de comprensión, de manifestar remordimientos, de pedir disculpas". Sobre las palabras del rey emérito en las que "enfatiza" a Franco, ha afirmado que es algo lógico "porque de ahí le viene el poder".

"Después de enfatizar a Franco se dedica a esparcir mierda a todos"

El juez Castro ha sido contundente, a pesar de reiterar en algunas ocasiones que todavía no ha leído las memorias. "Después de enfatizar a Franco, se dedica a esparcir porquería para todos. Se siente VÍCTIMA, por lo visto hoy en día sentirse víctima es un deporte nacional—clara indirecta al ya expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón—", ha pronunciado.

"Se siente víctima de su hijo, de los medios de comunicación, para eso te hubieras quedado sin publicar absolutamente nada, nadie te obliga a hacer eso", ha rematado. Después, Jesús Cintora le ha preguntado si ve en el rey emérito una persona "incomprendida" o si hay datos suficientes como para pensar "que tiene una fortuna fuera de España y que no paga los impuestos debidos, ni entonces ni ahora, y entra y sale del país porque le conviene estar más en Emiratos Árabes por estos intereses que son los pecuniarios".

"No se han querido buscar pruebas evidentes"

Castro ha señalado que "datos hay de que tiene fortuna remansada en el extranjero, eso está claro. Ahora, pruebas evidentes... porque no se han querido buscar, porque ni la Fiscalía Española ha querido buscarlas y porque los tribunales de justicia españoles no han decidido acometer una instrucción".

"Porque personas que instarían una investigación las ha habido, como por ejemplo una serie de juristas, no sé si encabezados, pero sí entre los que formaban parte, José Antonio Martín Pallín, y no le han hecho en el Tribunal Supremo ni el más puñetero caso", ha concluido.