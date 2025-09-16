El médico Diego González Rivas revela lo que le ha pasado tras decir a quién votó en las últimas elecciones

El popular cirujano Diego González Rivas, conocido por sus continuas apariciones en el programa La Revuelta de David Broncano, ha publicado un tuit después de que este lunes se viralizara una respuesta que dio sobre que había votado a Alberto Núñez Feijóo en las últimas elecciones.

En una entrevista publicada en el canal @ac2ality, que tiene más de 6,5 millones de seguidores en TikTok y cerca de 200.000 en YouTube, González Rivas fue preguntado por quién había votado. Tras un segundo de duda y de responder si lo tenía que decir, confesó que al líder del PP.

"Yo voté a Feijóo en las últimas elecciones, estaba en España y fui a votar. Lo voté porque es paisano mío, tengo trato con él y lo conozco. Me parece un gran político y hay que dar una oportunidad de cambio y más viendo todo lo que está pasando y ha pasado", explicó el cirujano.

González Rivas se autodescribió como una persona que no es política y que no se pelea por ello. "Ni soy radical de derechas ni de izquierdas", argumentó, explicando que "si un gobierno de izquierdas está haciendo buena política perfecto y que si uno de derechas hace mala política lo va a criticar.

"Pero en estos momentos creo que España necesita un cambio y por eso voté a Feijóo", sentenció.

Su vídeo se hizo viral y ha sido más de uno el que ha reaccionado a esta confesión hasta el punto de que este martes el propio cirujano ha tenido que publicar un tuit explicando lo que le estaba pasando.

"Vivimos en un país en el que no se puede opinar. Me llama la atención lo poco respetuosa que son algunas personas cuando muestras una opinión diferente a la suya, aún siendo respetuoso y sin criticar a nadie", ha asegurado González Rivas.