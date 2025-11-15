El nuevo cartel de la cabalgata de Reyes de Sevilla desata la polémica por un detalle que brilla por sí solo: "Representa solo a la mitad de los sevillanos"

Polémica en Sevilla por el nuevo cartel de la cabalgata de Reyes de 2026. El debate ha incendiado las redes sociales este sábado por un detalle que no ha pasado, para nada desapercibido. Se trata de la aparición de una camiseta del Betis, en un lugar bien visible, mientras que no se aprecian detalles sobre el eterno rival, el Sevilla F.C. El autor del cartel, el pintor Fernando Vaquero, relata en la página web del Ateneo de Sevilla algunos de los motivos que le han llevado a crear esta ilustración, titulada La Ilusión.

"Ha amanecido. La luz dorada del sol se cuela por la ventana y acaricia el salón. El árbol de Navidad despierta y, con él, todo parece brillar. Tu hermana ríe, tus padres te miran, y en sus rostros esa sonrisa dulce, tranquila, que se quedará contigo para siempre, y frente a ti descansan tus sueños hechos realidad: una camiseta de fútbol, una túnica, el muñeco que tanto deseabas… todo está ahí, esperándote", asegura el autor del polémico cartel.

Pero la inclusión de la camiseta no ha sentado nada bien a muchos sevillanos y sevillistas. Algo que sí parece haber sentado bien a los béticos. El cartel se hizo público este viernes y las respuestas en redes no se han hecho esperar en una ciudad muy polarizada por el seguimiento futbolístico.

"El cartel de la cabalgata de Reyes de Sevilla representa a sólo la mitad de los sevillanos. Los sevillistas, los que no les gusta la Semana Santa o la Peppa Pig (aparece un muñeco de este popular dibujo animado) no se sienten representados", critica un internauta a través de su cuenta de X (antes Twitter). "Una vergüenza de cartel, que solo representa a la mitad de la ciudad. No es un partido, es una cabalgata", dice otro. "Para evitar polémicas, no hubiera puesto ninguna camiseta. Es Navidad, no futbol, ni Semana Santa".

Asimismo, muchos internautas se han pasado por las redes sociales para recrear el cartel polémico con inteligencia artificial: un muñeco con el escudo del Sevilla FC, un traje de flamenca en vez de la camiseta y muchas otras ideas originales.