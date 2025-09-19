El nuevo producto de Mercadona apto para todos los públicos: sí, también para los intolerantes

Las novedades de los supermercados siempre causan mucha expectación, desde dulces, nuevas conservas o bebidas que causan furor. Esta vez ha sido el turno para Mercadona, que ha sacado una novedad que ya recomiendan multitud de expertos.

Una de ellas es la dietista Maria de Lluc (@mariadellucmr), quien ha subido un vídeo a su cuenta de Instagram recomendando un nuevo producto de Mercadona que es apto para las personas con problemas digestivos como el SIBO.

"Mis chicas con SIBO y/o que seguís una dieta bajita en FODMAPS, atentas porque Mercadona trae una novedad que os va a encantar", ha comenzado diciendo la especialista al inicio del vídeo.

"Ya sé que suficiente dura o duras son este tipo de pautas como para que encima tengáis que comer aburrido. O sea, me niego, ese es mi propósito de vida: que disfrutéis", ha afirmado la creadora de contenido.

"Son los nuevos ñoquis tricolor sin gluten, están hechos principalmente de patata y, lo mejor de todo, es que están hechos como de diferentes colores y solo contienen espinaca, acelga y tomate deshidratado", ha explicado la dietista, enseñando el paquete del nuevo producto.

"Cantidades mínimas, chicas. ¿Qué significa esto? Que son aptos para vosotras, que tenéis que cuidar la digestión y evitar ese tipo de fermentaciones. Tenéis una opción rápida y segura que podéis tener en casa", ha asegurado la experta.

"Eso sí, tened cuidado con cómo lo acompañáis. Olvidados de las salsas con nata, ajo, cebolla... Mucho mejor que las combinéis con un poquito de aceite de oliva, hierbas aromáticas o verduras que sean bajas en FODMAPS, como calabacín, zanahoria, calabaza...", ha recomendado Maria de Lluc.

"Y, por favor, si estás en la fase más estricta de SIBO, estos ñoquis no son los más recomendable, pero para aquellas que ya habéis pasado esta etapa y estáis ampliando opciones son una alternativa genial, bajita en FODMAPS y además sin gluten", ha confirmado la experta.

"Si queréis que os enseñé tres formas rápidas de cocinarlos, dejádmelo en los comentarios y en el próximo vídeo os lo enseño", ha concluido la dietista.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.