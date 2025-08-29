Mercadona copia uno de los dulces más famosos del mundo: vale 1,95 y no se sabe cuánto durará a la venta

Mercadona es experto en copiar o adaptar productos de otras marcas a sus necesidades y ponerlos a la venta en Hacendado, su marca blanca. Perfumes, bebidas, ambientadores, dulces, salados... el radar del gigante valenciano siempre está en marcha para ofrecer a los clientes estos productos más baratos que la marca de origen.

En las últimas horas se está viralizando en TikTok el nuevo producto que ha anunciado el supermercado valenciano: una copia de las famosas chocolatinas Reese's. Estos dulces de chocolate rellenos de crema de cacahuete forman parte de la cultura norteamericana y ahora Mercadona ha hecho su propia versión.

Por 1,95 se pueden obtener unas 14 chocolatinas. Según las personas que lo han probado "huele muy parecido a los Reese's". De hecho, el tiktoker @takoyakiblog ha sido uno de los primeros en comerlos y ha comentado que qué manía la de Mercadona de copiarlo todo y encima hacerlo bien.

"Son muy pequeñitos. Ostras, se parece mucho, eh. Se parecen muchísimo. Encima tienen el regustillo salado. Madre mía", ha comentado mientras se los ha ido comiendo antes de mezclarlos con leche.

Como si fueran cereales los ha ido comiendo: "Estoy completamente devastado. Están muy buenos y saben igual que los Reese's. Igual. Lo han clavado. Nuevo antojo desbloqueado hasta que lo quiten porque las novedades no duran nada".

Ese es el comentario más repetido, que va a durar poco, como pasó con todos los chocolates de pistacho que Mercadona puso a la venta hace unos meses y que desaparecieron al poco tiempo de los supermercados.

"Muy buena pinta y todo lo malo es lo poco que duran esas cosas ahí ya que enseguida lo quitan, qué mal", comenta una usuaria en el vídeo. Otra persona ha señalado directamente que, como pasó con las barritas de pistacho, las van a quitar. Así que parece que el que quiera probar estos Reese's tendrá que darse prisa.