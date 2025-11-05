El periódico más vendido de Alemania describe a Rosalía con una frase que va a resonar en España 

El diario alemán Bild, que fue fundado en 1952 por Axel Springer y que actualmente es el más vendido en Alemania, ha dedicado un artículo para hablar abiertamente sobre la figura de la cantante española Rosalía, que acaba de lanzar el esperadísimo disco Lux.

Llama poderosamente la atención cómo han titulado el artículo y deja ver claramente qué es lo que opinan de la cantante, que en los últimos años se ha convertido en todo un fenómeno mundial en el panorama musical. "Rosalía es la nueva rebelde del pop", ha sido el titular. Lo que dicen de ella después es todavía más llamativo: "¡Le está dando un nuevo aire al pop!".

"Rosalía ha pasado de estudiante de flamenco a superestrella aclamada internacionalmente: cerca de 20 millones de personas escuchan su música mensualmente en Spotify", han destacado.

"Dedicó tres años a trabajar en las 18 canciones de Lux, dos de ellos exclusivamente a la letra y la fonética. ¡No es de extrañar! Canta en 13 idiomas", han añadido sobre la cantante, poniendo en valor la gran variedad de idiomas en las canciones del nuevo disco, entre ellos español, inglés, árabe, latín y alemán.

No es de extrañar que les haya encantado la canción de Berghain, en el que canta en alemán en una de las partes. "Se convirtió rápidamente en un fenómeno viral en TikTok en Alemania", han revelado.

"Se niega a ser encasillada"

El periódico alemán se ha hecho eco de las palabras de la cantante en una entrevista concedida a El País Semanal. "Se niega a ser encasillada", afirman, en referencia a lo que dijo sobre "¿por qué debería limitarme a un solo género o a un solo idioma? He sido rebelde desde que supe la palabra, pertenezco al mundo".

Tampoco se han olvidado de los números de su último y más famoso álbum, Motomami: "Ha superado las tres mil millones de reproducciones".