Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
El periodista David Cantero habla con una claridad poco frecuente sobre la princesa Leonor
Virales

Virales

El periodista David Cantero habla con una claridad poco frecuente sobre la princesa Leonor

"Yo tengo un hijo de su misma edad".

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
La princesa Leonor, visitando Valdesoto, en Asturias.Getty Images

El periodista David Cantero, uno de los periodistas con más trayectoria y más conocidos de España tras presentar los informativos de TVE y Telecinco durante décadas, ha sido tremendamente contundente al valorar el discurso de Leonor durante la entrega de los Premios Princesa de Asturias.

En su programa Las tardes de RNE, la radio pública, Cantero ha asegurado que fue el discurso "de una gran princesa que promete ser una gran reina": "Leonor demostró con su actitud y su discurso que está muy por encima intelectual y emocionalmente a la inmensa mayoría de los políticos de este país". 

"Leonor, la heredera al trono, ofreció un discurso simpático, rotundo, inteligente, políticamente bien medido y muy comprometido. Empleó una fórmula original y hermosa, dedicando breves cartas a los galardonados con las que dio una lección a todos, especialmente a esos que se golpean el pecho vociferando su falso patriotismo de vodevil y garrafón", ha recordado el periodista.

Según Cantero, "la princesa habló con calma a pesar de los lógicos nervios, con educación": "Rebosa buena educación. Con una sabiduría y una madurez poco frecuentes en cualquier chica o chico de su edad. Y así defendió la inmigración, la educación, la necesidad de respetar a maestros y maestras, denunció la desinformación y los bulos, apostó por una vuelta a los valores esenciales, como el respeto por el prójimo, aunque piense diferente, por la convivencia para garantizar el progreso".

"Piensen en las palabras de la hija mayor de los reyes, una chica que el viernes cumplirá 20 años y que rebosa madurez, humanidad y compromiso social. Palabras que nos invitan a avanzar, a ser mejores, a dejar atrás de una vez por todas el arribismo político y el juego sucio en el que estamos instalados desde hace años", ha puesto en valor el presentador.

"Yo tengo un hijo de su misma edad. Si lo hubiera escuchado hablar así en ese foro tan imponente, me habría sentido profundamente emocionado y orgulloso. Así se habrán sentido Felipe y Letizia La princesa prometida es muchísimo más que una promesa", ha insistido. 

En su discurso, Leonor resaltó la necesidad de "volver a lo esencial", respetando a quien piensa diferente, tratando bien al prójimo y valorando la educación, al tiempo que ha reivindicado la importancia de la convivencia para garantizar el progreso compartido y de preservar los valores que "nos definen y nos guían".

"En tiempos de inmediatez, de fugacidad, de virtualidades, de bits", dijo durante su discurso en la entrega de los Premios Princesa de Asturias en el Teatro Campoamor de Oviedo.

Un proyecto de
Espacio Eco
Un proyecto de Espacio Eco

Según explicó, optó por esa fórmula de dedicar cartas a los galardonados, por "esta comunicación que evoca al papel y al bolígrafo", porque, dijo entre las risas del público, "aun siendo de la 'Generación Z' e hija de una 'X' y de un 'boomer', tengo la sensación de que una carta permite pararse, profundizar y pensar más".

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y he sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 

Un proyecto de
Espacio Eco
Un proyecto de Espacio Eco