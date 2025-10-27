En Francia le ponen nombre a lo que hace aquí Letizia con sus hijas: en España nadie ha llegado tan lejos

La reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía, a su llegada al Teatro Campoamor, con una bandera republicana de fondo.

El pasado viernes tuvo lugar la entrega de los Premios Princesa de Asturias en Oviedo, donde acudió la Familia Real al completo y donde, como siempre, los gestos y los atuendos tanto del rey y la reina como de la princesa y la infanta han sido escrutados tanto dentro como fuera de España.

En Francia, donde parece que el hecho de no tener reyes no influye en el amor por la monarquía española, han dedicado varias noticias a hablar de la relación entre Letizia y sus hijas Leonor y Sofía.

En París Match, una prestigiosa revista semanal francesa de noticias de actualidad nacional e internacional, han definido al tándem formado por la reina y sus hijas como "trío chic", una forma de referirse a ellas que en España no es nada habitual, donde se mantiene un respeto casi reverencial por ellas.

"Aunque los miembros de la familia real española residen en diferentes partes de la Península Ibérica durante todo el año, les encanta reunirse cuando la vida oficial lo requiere. Apenas diez días después de celebrar la fiesta nacional en familia, Felipe, Letizia, Leonor y Sofía disfrutaron de otra velada familiar el 23 de octubre", dicen en el citado medio en referencia a que todos estuvieron juntos este viernes en Oviedo.

Ellas "deslumbran a los fotógrafos con su elegancia"

También afirman que los Premios Princesa de Asturias son "la distinción española más prestigiosa" ya que "reconoce trabajos de alcance internacional en los campos de las artes, el deporte, las ciencias sociales, la comunicación, la ciencia y la literatura".

De vuelta al denominado "trío chic", desde Paris Match señalan que "Letizia, Leonor y Sofía nunca dejan de deslumbrar a los fotógrafos con su elegancia" y hace hincapié en los "looks coordinados" ya que optaron "por conjuntos en tonos oscuros, azul o negro, y abandonando el vestido por el pantalón".

Por último hablan del guiño de la princesa y la infanta a su madre: "Ambas princesas hicieron un guiño a su madre pidiéndole prestadas sus joyas: pendientes de Bulgari para Leonor y un anillo de Karen Hallam para Sofía".