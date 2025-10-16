Marcos Llorente dice que las estelas de los aviones no son normales y el periodista David Cantero le da la respuesta más implacable 

El periodista David Cantero, uno de los periodistas con más trayectoria y más conocidos de España tras presentar los informativos de TVE y Telecinco durante décadas, ha dado la respuesta más rotunda desde el programa que presenta en RNE, la radio pública, al futbolista Marcos Llorente, que ha afirmado que las estelas de las aviones no son normales.

"No, yo lo digo con mucha naturalidad... Yo miro al cielo y estos cielos no los había visto nunca, entonces normal para mí no es, y eso es lo que intento transmitir", dijo el jugador del Atlético de Madrid y de la selección española hace unos día en El Desmarque.

"Hay que ver la de trabajo y molestias que dan esos lerdos que se dedican a esparcir teorías conspirativas absurdas. Y es especialmente intolerable cuando las difunde una figura pública con millones de seguidores, muchos de ellos jóvenes, como el futbolista Marcos Llorente", ha lamentado Cantero en RNE.

"Llorente dejó caer que las estelas que dejan los aviones son sospechosas, así como insinuando que podrían estar relacionadas con fumigaciones o modificación meteorológica, algo completamente falso. Se llaman estelas de condensación y son simplemente nubes formadas cuando el chorro caliente de los reactores de los motores se encuentra con una atmósfera fría y húmeda. Así de sencillo", ha explicado el periodista.

Cantero ha insistido en que "no es un fenómeno sospechoso ni inexplicable": "Ha sido explicado hasta la saciedad. El problema es que cuando gente tan famosa y que no se informa bien, no lee lo suficiente, va y suelta cualquiera burrada, pues de inmediato tiene gran repercusión. Su mensaje se multiplica generando un efecto rebote de la idiotez que contribuye a que otros , igual de desinformados, repitan lo mismo".

"Un círculo vicioso que sólo consigue idiotizar"

"Es un círculo vicioso que sólo consigue idiotizar a más y más gente. Llorente dice que antes no veía tantas estelas, que normal para él no es. Posiblemente, porque miras poco al cielo o porque no sepas hasta qué punto el espacio aéreo se ha saturado de aviones comerciales. No, Marcos, no hay conspiración. La teoría de las chemtrails es una soberana estupidez que circula por ahí desde hace años", ha destacado el periodista.

"Aunque te hayas convertido en ídolo de conspiranoicos, un triste honor, sería conveniente que no opinaras públicamente sobre algo de lo que no tienes ni idea. Te lo dice alguien que sabe bastante de aviación y de aeronáutica y que respeta la ciencia por larga tradición familiar y por gran interés personal. Tú a lo tuyo, a lo que mejor sabes hacer, a dar patadas al balón".