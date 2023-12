El Pozo pide perdón a una carnicería tras copiarles un eslogan

A través de la cuenta de TikTok de La Carnicería de Salamanca, la dueña ha denunciado que la empresa El Pozo les había copiado el eslogan que ellos pusieron en marcha hace cuatro años de No me regales Flores, regálame jamones.

"Lo puse en un escaparate de la carnicería hace hace años y desde entonces hemos pasado por No me regales flores, regálame jamones o No me regales Flores, regálame chuletones", ha afirmado.

Según relata, esta frase la pusieron porque durante el confinamiento todo el mundo quería hacer feliz a la gente y mandar un detalle, así que jamones o chuletones era algo muy suyo. "También hemos puesto alguna vez Prepara la brasa que la carne ya está en casa", ha añadido.

Entonces, ha mostrado su descontento con que una empresa como El Pozo les copie eso: "Somos clientes de El Pozo desde hace 40 ó 50 años, lo fueron mis padres y probablemente mis abuelos. El llamamiento que hago es de empresa familiar a empresa familiar porque sinceramente ellos son enormes y nosotros somos muy pequeños, aunque en realidad somos todos trabajadores".

Además, explica que probablemente la realidad es que a ellos les habrá cobrado una agencia por esa campaña, pero aún se ha resignado. "Es un halago que una empresa tan grande como El Pozo nos copie, pero...", ha indicado, reconociendo que no le ha sentado bien.

Además, ha señalado que hasta que la empresa nos les pida perdón y se pongan en contacto con ellos no van a comprar nada.

Sin embargo, su vídeo se ha hecho muy viral en las últimas horas hasta el punto de llegarle al gigante cárnico, que tal y como ha revelado, se ha puesto en contacto con la carnicería para pedirles perdón. "Nos han pedido disculpas, cosa que agradezco y no os imagináis cuánto porque podrían no hacerlo", ha afirmado.