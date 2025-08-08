Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El problema de matemáticas para niños que deja hundidos a los adultos: el que lo resuelva, matrícula de honor
Frigoríficos y conejos. 

Rodrigo Carretero
El problema matemático que ha publicado oscareloygm.THREADS / oscareloygm

Un problema de matemáticas, que a priori debería ser simple para los adultos, está trayendo de cabeza a una multitud de personas, que creen que directamente es imposible de resolver por un fallo en el planteamiento.

El ejercicio en cuestión lo ha publicado en Threads el usuario oscareloygm junto al mensaje: "Como cuando estás ayudando a tu sobrino en la tarea y de repente te salen con un nivel avanzado".

En el ejercicio en cuestión se dice: "Un librero vende dos televisores y un frigorífico por 1.265 euros. Si cada televisor vale 349 euros. ¿Cuántos euros vale el conejo?".

Son mayoría los que señalan que el conejo no pinta nada ahí (al margen de que tampoco entienden qué pinta un librero vendiendo electrodomésticos) y que por tanto el problema no tiene solución. 

Un usuario ha intentado razonar y da dos posibles soluciones. Una "compleja": Existe c para todo R definido entre (-∞,+∞) tal que 2t+f=698€+567€=1265€. Y otras dos sencillas: faltan datos o indefinido.

"¿Me puedes explicar esa fórmula? Entiendo los datos y lo que significa cada cosa, pero no logro ver cómo explica el valor de c", le pregunta otro. Y el autor de la respuesta se explica: "Básicamente dice que conejo tiene cualquier precio (indeterminado) que cumpla que 2t+f=1265 (porque como no forma parte entonces c puede tener el precio que quieras xd)".

Rodrigo Carretero es Traffic Editor Manager en 'El HuffPost' y trabaja desde Madrid. Licenciado en Periodismo por la Universidad de Valladolid y Máster en Periodismo por la Universidad Autónoma de Madrid, ha trabajado en 'El Día de Valladolid', en 'El País' y en las radios musicales del grupo Prisa. Puedes contactar con él en rodrigo.carretero@huffpost.es