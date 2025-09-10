Una señora suelta en La Revuelta un comentario sobre el marido de Ana Rosa Quintana

La Revuelta disparó la tensión la noche el martes con la entrada a plató de la colaboradora de 'Espejo Público', Mariló Montero, quien había asistio al programa presentado por Broncano para, en teoría, promocionar la nueva temporada del programa MasterChef.

Pero eso estuvo muy lejos de la realidad ya que lo que realmente pasó durante prácticamente toda la grabación del programa fue un debate ideológico donde Montero defendió a capa y espada temas como que la tauromaquia es cultura y que por ello debe emitirse en las cadenas públicas o la falta de objetividad y pluraliadad de TVE.

Sobre este último tema, la colaboradora de Antena 3 afirmó con seguridad que Televisión Española está controlada por "el sanchismo" y criticó que no hubiese variedad ideológica en la parrilla de la cadena, algo que, según ella, hace que se escondan algunos hechos informativos que dejan en mal lugar al Gobierno.

Con un David Broncano bastante contenido, sin apostar por ensarzarse mucho con la entrevistada, quienes más pusieron a Montero contra las cuerdas fueron las personas del público, que no paraban de contestar en voz alta, pitar o incluso abuchear en ocasiones a la colaboradora.

Visto el transcurso de la no-entrevista y la enorme implicación del público, el programa apostó por darle el micrófono a varios de los asistentes, para que pudiesen debatir con Montero.

Una situación que acabó convirtiendo al público de La Revuelta en el gran protagonista de la noche, algo que se ha visto reflejado en redes sociales, donde algunas de las respuestas de los asistentes no han parado de compartirse.

"Una señora del público en La Resistencia a Mariló Montero sobre el marido de Ana Rosa Quintana: "¿Por qué no habla de su marido?". Su marido Juan Muñoz está condenado a prisión por su implicación en una trama urbanística del PP en Granada y en otra con el excomisario Villarejo", ha compartido el usuario de X Fonsi Loaiza (@FonsiLoaiza).

"¿Por qué no habla de su marido en lugar de hablar de la mujer de Sánchez?", es en concreto lo que le ha contestado la mujer, haciendo referencia a Ana Rosa y a su supuesta imparcialidad. "Eso igual es una conversación que tienes que tener con ella", ha contestado Montero.

Otra de las respuestas más aplaudidas ha sido la de un señor del público que ha confrontado a la entrevistada diciéndole: "En Antena 3 y en tus artículos no creo que digas que Telemadrid y las televisiones que controla el PP deberían ser equitativas porque escoran mucho a la derecha. Y todo el que vive en Madrid lo ve".

"El público sin callarse y llevándole la contraria a Mariló Montero: 'En antena 3 y en tus artículos no creo que digas que telemadrid y las televisiones que controla el pp deberían ser equitativas porque escoran mucho a la derecha'", ha tuiteado el usuario Rafa (@rafalozzz), recogiendo este fragmento de la emisión.