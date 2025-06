El regalo que los padres quieren hacerle a una profesora este fin de curso supera todo lo imaginable: "Qué horror"

Desde hace unos años está de moda que los padres de un curso hagan regalos al que ha sido el tutor de sus hijos durante el año y claro, ese regalo hay que elegirlo y no siempre hay cuórum.

En ocasiones es casi mejor que no haya acuerdo para evitar situaciones como las que ha contado en X el usuario @SadCereal5 sobre un grupo de padres que a través de Whatsapp decidieron regalarle a una profesora un nórdico con la cara de los alumnos.

"Me comentan, visto en un grupo de WhatsApp de padres de alumnos, que como sugerencia, podrían regalar a la profesora, una funda de nórdico con la cara de los alumnos estampadas... sugerencia real", dice le tuit que rápidamente se ha viralizado en la red social de Elon Musk.

Y añade: "Hay gente que ha perdido la noción de la realidad".

El mensaje supera los 11.000 'me gusta' y tiene cientos y cientos de comentarios de todo tipo. Estos son algunos de los mejores: "Siempre, siempre un pase para un spa o un vale regalo para un psicólogo", "No se me ocurre mejor inicio para una novela de Stephen King", "Que horror no la dejan ni pa dormir" y "Por mucho que se quiera a los alumnos, no será necesario".