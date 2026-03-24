El tenor José Manuel Zapata hace una de las definiciones más precisas de Rosalía que se han visto

El tenor José Manuel Zapata, conocido artísticamente como Zapata Tenor, uno de los artistas más reconocido en su campo, ha estado en El Copiloto, el podcast de El Confidencial, y ha hablado de Rosalía.

El periodista Carlos Padilla le ha preguntado concretamente por la parte de la canción Berghain en la que la artista catalana se atreve con la ópera y él no ha podido ser más claro al definir cómo lo hace.

"A ver es que es un trocito lo hace simplemente. Lo que hace lo hace bien. No es cantante de ópera. Todo lo que hace Rosalía, en general, menos cuando perrea, a mí me gusta mucho", ha señalado el cantante.

Ha ido más lejos que nadie al decir que Rosalía es una artista que va a trascender gracias a su música y a sus discos conceptuales: "Creo que es una artista que se recordará. A Rosalía se la recordará".

Sobre Lux ha dicho que es un disco "monumental" que se sale de la norma actual de artistas que simplemente sacan canciones sueltas y no sacan un trabajo conjunto que tenga un hilo conductor.

"Creo que es una artista que se recordará. A Rosalía se la recordará" José Manuel Zapata

"Es chulísimo. Es un disco. Hay un proyecto, hay una temática. Es un rara avis en ese sentido. Los artistas modernos, por lo menos los que yo controlo más o menos, sacan temas, no sacan discos completos porque la gente no se sienta a escuchar discos", ha afirmado.

Algo que al tenor le parece que esta nueva forma de consumir música "forma parte de la sociedad" y "hay que aceptarlo y adaptarse".

No es la primera vez que Zapata habla de Rosalía y de su disco. Hace unos meses, también en El Confidencial, dijo: "Es como el milagro de los panes y los peces: ¡ha sacado un disco completo!".

Además ha destacado que "le ha pedido a la gente que lo escuche... Y la gente lo está escuchando". "Pues en el mundo que vivimos, de mediocridad musical absoluto, pues es, vamos... Ella es Beethoven, como el que dice", ha sentenciado.