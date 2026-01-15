Escuchar 'Lux' y hacerlo 'deluxe': Rosalía reina en las ventas de vinilo en España

Aunque Lux salió en el mes de noviembre, a Rosalía le han bastado solo siete semanas para hacerse con el segundo puesto en los discos más vendidos de 2025 del top 100 de álbumes 2025 de Promusicae que lidera Bad Bunny con su álbum Debí tirar más fotos.

Además, la catalana ha logrado liderar la lista de vinilos más vendidos en España en este tiempo récord. De hecho, Rosalía ha liderado la lista de álbumes más vendidos desde el 7 de noviembre al 31 de diciembre y la de vinilos cada una de esas semanas, a excepción de una.

Sin embargo, el disco de Bad Bunny llevaba desde enero de 2025 publicado y cosechando éxitos en la lista, donde se ha mantenido líder 22 semanas, por lo que el liderazgo absoluto ha sido para el puertorriqueño, que también mantiene en este top 100 a otros dos discos: Un verano sin ti (2022) y Nadie sabe lo que va a pasar mañana (2023).

El éxito de Rosalía en la venta de este formato vintage ha venido acompañado de un incremento de la venta de vinilos, con una subida según los datos de Promusicae del 22% frente al 9% de subida que se produjo en 2024. Sin embargo, el consumo de música en streaming sigue suponiendo el 91% del total, donde se ha incrementado el consumo de pago hasta un 64% del mismo.

Esta tendencia deja claro que el vinilo ha vuelto para quedarse y que se considera casi un objeto "deluxe" para el comprador. De ahí, que el pre-order de las ediciones en vinilo firmadas por la artista se agotaran apenas horas después del evento en Callao, es decir, semanas antes de que saliese a la venta.

La edición en vinilo habitual, donde además se ha utilizado como reclamo que se incluyan las tres canciones exclusivas Focu 'ranni, Jeanne y Novia Robot, también se agotó en muchos lugares antes de salir a la venta y sigue sin ser fácil de encontrar.

Aitana y Quevedo, también triunfan en las listas de álbumes con un marcado carácter nacional

Tras Rosalía, en tercer lugar de este ranking se encuentra Aitana con su cuarto álbum Cuarto azul, que la ha llevado a una doble gira de estadios y a generar todo un fenómeno tanto en redes sociales como fuera de ellas.

Tras ella, en cuarto lugar se ubica otro español: Quevedo, el artista español más escuchado este 2025 en Spotify tras Saiko, con su disco Buenas noches. El top 5 de álbumes más vendidos en España en 2025 queda finalmente así:

Debí tirar más fotos, de Bad Bunny. Lux, de Rosalía. Cuarto azul, de Aitana. Buenas noches, de Quevedo. Borondo, de Béele.

Con este se ve una clara prevalencia por la música nacional, pese al dominio de artistas urbanos latinos como Bad Bunny o Béele, y, sobre todo, de la música en español, algo que también demuestra el liderazgo en el top de canciones.

Allí La plena (W Sound 05) de Beéle y Ovy on the drums se ha colocado como la canción del año (y no solo del verano) de este 2025 en el que los españoles han escuchado más de 280 millones de canciones al día. En el caso de las canciones en la radio, la más radiada ha sido APT de Rosé y Bruno Mars.

Con los datos de 2025 que GfK, líder global en data y analítica de datos, ha recopilado para Promusicae –la asociación que representa el 95 % del mercado discográfico español– y Agedi, la Entidad de gestión de Derechos de Propiedad Intelectual de los productores de música, se confirma la relevancia de la escucha de música grabada a través de las distintas plataformas de streaming.