El Xocas reacciona a lo que dijo Rufián de él, pero llega el cantante Enol para dar LA respuesta al 'youtuber': no se ha mordido la lengua

El cantante asturiano Enol ha dejado una respuesta muy compartida en su cuenta de X al contestar al popular youtuber gallego El Xocas por sus palabras sobre los impuestos y sobre si merece la pena pagarlos.

Todo comenzó con el evento de este miércoles del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y del diputado de Más Madrid en la Asamblea Emilio Delgado. Concretamente gracias a unas palabras del político catalán.

"Está de moda ser facha, ser un chungo y ser mala gente. ¿Por que son tan fachas los chavales? Porque está de moda. La pasta que ha metido la ultraderecha en el poder más poderoso que hay hoy en día influye, que es el poder digital", comenzó diciendo.

Entonces fue cuando recordó las palabras del creador de contenido: "Al final, que la gente escuche más a El Xocas en El Hormiguero diciendo que lo público es una mierda antes que sepan quién es Mariano Barbacid, que seguramente gracias a lo público podrá curar algún día el cáncer de páncreas no es gratuito, no es porque sí".

"Siempre había un punto de desprecio porque te dicen que este lo que tiene son retuits, pero sí, por desgracia muchas veces es una mierda, pero creo que conviene competir en ese mundo", sentenció Rufián.

La reacción de El Xocas

A esas palabras del diputado de ERC les contestó El Xocas a través de la red social de X para aclarar su postura: "Yo no he dicho que lo público sea una mierda. Estoy orgulloso de pagar impuestos".

"Lo que quiero es que el dinero público se gestione con eficacia y que quienes cobráis más de 100.000€ al año rindáis cuentas por resultados", prosiguió diciendo.

"Parásitos. Que te echen y le den el dinero a Barbacid", finalizó su respuesta el streamer, que tiene más de 1,5 millones de seguidores en X, más de 4,3 en Twitch y casi 3 millones en YouTube.

La contestación final de Enol

A ese tuit ha sido al que ha respondido el cantante Enol, que ha hecho una defensa de lo público: "Mi abuela se curó del cáncer en un hospital público. Estudié en un colegio e instituto público y gracias a una beca pude estudiar una carrera en una universidad pública (y comprarme mi primer micrófono, por cierto)".

"Es mi caso pero seguro que no soy el único español. Ahora que tengo ingresos, que me quiten lo que me corresponda y que la siguiente generación pueda gozar de lo mismo. Sal a la calle a que te de un poco el aire figura que hueles a cerrado", ha afirmado el artista gijonés.